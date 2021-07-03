Após cinco temporadas, Jean se despede do Palmeiras: 'Gratidão'

Crédito: Agência Palmeiras/Divulgação

Jean se despediu oficialmente do Palmeiras. Após cinco temporadas e dois títulos com a camisa alviverde, o lateral-direito encerrou seu vínculo e fica livre no mercado.

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Contratado no início de 2016, Jean chegou ao clube paulista para suprir a necessidade da época por um lateral e ganhou destaque após fazer uma dupla boa com o volante Tchê Tchê, já que trocavam de posições durante os jogos. Em suas redes sociais, o atleta fez uma despedida do clube e agradeceu pela oportunidade de vestir a camisa palmeirense.

Jean teria seu vínculo encerrado no final de 2020, mas como tratava de uma lesão, o Palmeiras decidiu estender seu vínculo até que se recuperasse. Ao todo, foram 126 jogos com a camisa do Alviverde e 12 gols marcados. Na última temporada, esteve emprestado ao Cruzeiro, onde fez 9 jogos.