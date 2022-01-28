Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

futebol

Após chegada de Vlahovic, Morata é oferecido a três clubes da Inglaterra

Atacante espanhol deve perder espaço com a contratação do centroavante sérvio...

Publicado em 28 de Janeiro de 2022 às 19:14

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 jan 2022 às 19:14
A Juventus anunciou, nesta sexta-feira, a chegada do atacante Dusan Vlahovic, destaque da Fiorentina na última temporada. E o novo reforço da Velha Senhora pode significar a saída de outro jogador da equipe. De acordo com o portal 'The Sun', Morata deve deixas o clube italiano e já teria sido oferecido a outros três clubes.+ Agora vai! Lyon aceita proposta e Bruno Guimarães é vendido ao Newcastle por R$ 245 milhões
Segundo o jornal inglês, Morata foi oferecido a Arsenal, Tottenham e Newscatle ainda nesta temporada. Todos os três clubes estão no mercado em busca de um atacante. A negociação seria por empréstimo até o fim da temporada europeia, com opção de compra ao fim da sessão, em junho.
+ Manchester City entra na briga com Liverpool pela contratação de Dybala
A janela de transferências na Europa se encerra no próximo dia 31 de janeiro, segunda-feira, e os clubes correm contra o tempo para acertar novos reforços no Velho Continental. Na atual temporada, o espanhol Álvaro Morata marcou nove gols em 33 partidas.
Crédito: MoratapodedeixaraJuventusaindanestajaneladetransferências(Foto:Divulgação/Juventus

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

juventus
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
7 dicas para se preparar para o vestibular sem prejudicar a saúde mental
Reforma Tributária exige adaptação estrutural na gestão financeira dos negócios (Imagem: Kowit Lanchu | Shutterstock)
ES é Estado que mais avança em economia e lidera em gestão fiscal, aponta CLP
Imagem de destaque
7 sobremesas para o Dia das Mães que vão surpreender a família

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados