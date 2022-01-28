Após chegada de Vlahovic, Morata é oferecido a três clubes da Inglaterra

A Juventus anunciou, nesta sexta-feira, a chegada do atacante Dusan Vlahovic, destaque da Fiorentina na última temporada. E o novo reforço da Velha Senhora pode significar a saída de outro jogador da equipe. De acordo com o portal 'The Sun', Morata deve deixas o clube italiano e já teria sido oferecido a outros três clubes.
Segundo o jornal inglês, Morata foi oferecido a Arsenal, Tottenham e Newscatle ainda nesta temporada. Todos os três clubes estão no mercado em busca de um atacante. A negociação seria por empréstimo até o fim da temporada europeia, com opção de compra ao fim da sessão, em junho.
A janela de transferências na Europa se encerra no próximo dia 31 de janeiro, segunda-feira, e os clubes correm contra o tempo para acertar novos reforços no Velho Continental. Na atual temporada, o espanhol Álvaro Morata marcou nove gols em 33 partidas.