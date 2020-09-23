Após casos de Covid-19, Fla pede adiamento de jogo contra Palmeiras

Crédito: Divulgação/Flamengo

O Flamengo enviou um documento a CBF solicitando o adiamento da partida contra o Palmeiras, domingo, às 16h (de Brasília), no Allianz Parque, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, segundo informações iniciais do site "Globo Esporte". E, após o apito final e vitória sobre o Barcelona-EQU, a transmissão da "FlaTV" assegurou, oficialmente, a tentativa rubro-negra.

Em ofício assinado pelo vice-presidente Rodrigo Dunshee, o clube alega que teve um prejuízo técnico por conta do surto de casos de novo coronavírus no elenco, com sete jogadores contaminados.