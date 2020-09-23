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futebol

Após casos de Covid-19, Fla pede adiamento de jogo contra Palmeiras

Clube alega prejuízo técnico e se vê em situação de desigualdade após sete jogadores testarem positivo para o novo coronavírus...

Publicado em 22 de Setembro de 2020 às 21:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 set 2020 às 21:15
Crédito: Divulgação/Flamengo
O Flamengo enviou um documento a CBF solicitando o adiamento da partida contra o Palmeiras, domingo, às 16h (de Brasília), no Allianz Parque, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, segundo informações iniciais do site "Globo Esporte". E, após o apito final e vitória sobre o Barcelona-EQU, a transmissão da "FlaTV" assegurou, oficialmente, a tentativa rubro-negra.
Em ofício assinado pelo vice-presidente Rodrigo Dunshee, o clube alega que teve um prejuízo técnico por conta do surto de casos de novo coronavírus no elenco, com sete jogadores contaminados.
Além do prejuízo técnico, o Flamengo também alega que está em situação de desigualdade em relação ao Palmeiras por conta dos casos de coronavírus no elenco. Ao todo, foram nove casos de Covid-19 na delegação durante a viagem ao Equador para a disputa dos jogos da Libertadores. Os jogadores Isla, Filipe Luís, Matheuzinho, Diego, Vitinho, Bruno Henrique e Michael, além do médico Márcio Tanure e do dirigente Juan, testaram positivo.

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