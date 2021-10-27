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Após carrinho, Chay é substituído sob lágrimas; meia do Botafogo deixa gramado carregado por Navarro

Camisa 14 sofreu falta de Caio Vinícius no segundo tempo do empate com o Goiás pela Série B do Brasileirão, deixou partida chorando e saiu da Serrinha mancando...

Publicado em 27 de Outubro de 2021 às 00:20

LanceNet

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Publicado em 

27 out 2021 às 00:20
Crédito: Reprodução / Premiere FC
O empate em 1 a 1 com o Goiás desta terça-feira pode trazer uma preocupação futura para o Botafogo. Isto porque Chay deixou a partida chorando após sofrer uma falta no segundo tempo. O camisa 14 deixou o gramado da Serrinha mancando, com a ajuda de Rafael Navarro para andar. O lance foi antes dos 20 minutos do segundo tempo. Chay recebeu um carrinho de Caio Vinícius e ficou com o pé preso no gramado da Serrinha. Imediatamente, caiu no chão e teve que ser substituído, dando lugar a Marco Antônio. O camisa 14 saiu da partida chorando e sentindo dores.
– É difícil a gente falar alguma coisa nessas primeiras horas, ele saiu com dores realmente. Ele foi devidamente examinado e agora é só o tempo para saber o que aconteceu. Precisamos zelar por ele, o nosso Departamento Médico vai esperar um pouco para informar a decisão - explicou Enderson Moreira, em entrevista coletiva.
Chay teve que ser amparado por Rafael Navarro para deixar o gramado ao fim da partida. Com uma bolsa de gelo no tornozelo, ficou apoiado nos ombros do companheiro para ter uma ajuda para andar.

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