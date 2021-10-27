Após carrinho, Chay é substituído sob lágrimas; meia do Botafogo deixa gramado carregado por Navarro

O empate em 1 a 1 com o Goiás desta terça-feira pode trazer uma preocupação futura para o Botafogo. Isto porque Chay deixou a partida chorando após sofrer uma falta no segundo tempo. O camisa 14 deixou o gramado da Serrinha mancando, com a ajuda de Rafael Navarro para andar. O lance foi antes dos 20 minutos do segundo tempo. Chay recebeu um carrinho de Caio Vinícius e ficou com o pé preso no gramado da Serrinha. Imediatamente, caiu no chão e teve que ser substituído, dando lugar a Marco Antônio. O camisa 14 saiu da partida chorando e sentindo dores.