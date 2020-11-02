Após 'cair a ficha', Davó repercute primeiro gol pelo Corinthians

O Corinthians conseguiu uma grande vitória sobre o Internacional, por 1 a 0, no último sábado, na Neo Química Arena e o destaque maior daquele resultado foi justamente a novidade do time: Matheus Davó, que marcou o gol do triunfo após grande jogada de Cazares. Dois dias depois da partida gloriosa pela 19ª rodada do Brasileirão-2020, o jovem falou do próximos passos após o feito.Em entrevista para a Corinthians TV, nesta segunda-feira, o atacante revelou que demorou um pouco para "cair a ficha" após balançar a rede diante do Colorado e logo que chegou em casa, já recebeu um conselho importante de seus pais sobre voltar aos treinamentos no dia seguinte e já pensar nos próximos desafios, que aparecem no horizonte do clube nesta semana.
- A ficha não caiu ali na hora, mas quando acabou o jogo muita gente me chamando, me dando os parabéns, e aí eu fiquei muito feliz, só que minha mãe e meu pai nunca deixam subir para a cabeça essas coisas, eles sempre me falam que quando eu voltasse para o treino no CT no dia seguinte, era para procurar esquecer e trabalhar firme, porque o que passou passou, agora a gente para frente, manter os pés no chão e ir para cima na Copa do Brasil.
Matheus Davó pode ganhar nova chance nesta quarta-feira, ás 21h30, quando o Corinthians enfrenta o América-MG, no Independência, pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. No primeiro jogo, o Timão foi derrotado por 1 a 0, agora precisa de uma vitória por dois gols de diferença para conquistar a vaga no tempo normal, ou por um gol para levar para os pênaltis.