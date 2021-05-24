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futebol

Após boa temporada no Tottenham, Gareth Bale diz que já definiu futuro

Atacante dos Spurs pertence ao Real Madrid, mas diz que só anunciará destino depois da Eurocopa. Anteriormente, atleta afirmou que gostaria de voltar ao clube espanhol...

Publicado em 24 de Maio de 2021 às 15:45

LanceNet

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Publicado em 

24 mai 2021 às 15:45
Crédito: CLIVE ROSE / POOL / AFP
Destaque do Tottenham na vitória sobre o Leicester, na última rodada do Campeonato Inglês, o atacante Gareth Bale falou sobre seu futuro após o trinfo sobre os Foxes. Emprestado pelo Real Madrid aos Spurs até o final da temporada, o camisa 9 disse que após a Eurocopa tornará público onde atuará.
+ Veja a tabela final da Premier League- Não direi nada até depois da Eurocupa. Sei o que vou fazer, mas seria um caos se o dissesse. No momento, não estou pensando em nada além do País de Gales e em terminar a temporada da melhor maneira possível - disse Bale em entrevista à "Sky Sports".
Vinculado ao time londrino até o fim de junho, Bale pode voltar ao Real Madrid, com quem tem contrato até o final da próxima temporada, em junho de 2022. Em março, o atleta de 31 anos afirmou que seu desejo é retornar ao clube merengue.
+ Lesões tiram craques da Eurocopa. Veja a lista!
Na atual temporada, Gareth Bale entrou em campo 34 vezes pelo Tottenham, sendo 19 como titular e 15 saindo do banco de reservas. Ao todo, o jogador fez 16 gols e deu três assistências.

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