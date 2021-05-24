Após boa temporada no Tottenham, Gareth Bale diz que já definiu futuro

Destaque do Tottenham na vitória sobre o Leicester, na última rodada do Campeonato Inglês, o atacante Gareth Bale falou sobre seu futuro após o trinfo sobre os Foxes. Emprestado pelo Real Madrid aos Spurs até o final da temporada, o camisa 9 disse que após a Eurocopa tornará público onde atuará.
+ Veja a tabela final da Premier League- Não direi nada até depois da Eurocupa. Sei o que vou fazer, mas seria um caos se o dissesse. No momento, não estou pensando em nada além do País de Gales e em terminar a temporada da melhor maneira possível - disse Bale em entrevista à "Sky Sports".
Vinculado ao time londrino até o fim de junho, Bale pode voltar ao Real Madrid, com quem tem contrato até o final da próxima temporada, em junho de 2022. Em março, o atleta de 31 anos afirmou que seu desejo é retornar ao clube merengue.
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Na atual temporada, Gareth Bale entrou em campo 34 vezes pelo Tottenham, sendo 19 como titular e 15 saindo do banco de reservas. Ao todo, o jogador fez 16 gols e deu três assistências.