Após boa temporada no Tottenham, Gareth Bale diz que já definiu futuro

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Destaque do Tottenham na vitória sobre o Leicester, na última rodada do Campeonato Inglês, o atacante Gareth Bale falou sobre seu futuro após o trinfo sobre os Foxes. Emprestado pelo Real Madrid aos Spurs até o final da temporada, o camisa 9 disse que após a Eurocopa tornará público onde atuará.

+ Veja a tabela final da Premier League- Não direi nada até depois da Eurocupa. Sei o que vou fazer, mas seria um caos se o dissesse. No momento, não estou pensando em nada além do País de Gales e em terminar a temporada da melhor maneira possível - disse Bale em entrevista à "Sky Sports".

Vinculado ao time londrino até o fim de junho, Bale pode voltar ao Real Madrid, com quem tem contrato até o final da próxima temporada, em junho de 2022. Em março, o atleta de 31 anos afirmou que seu desejo é retornar ao clube merengue.

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