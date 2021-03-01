Após bater Grêmio em Porto Alegre, Palmeiras se reapresenta na Academia de Futebol

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras se reapresentou, nesta segunda-feira (1), na Academia de Futebol, e treinou pela primeira vez após bater o Grêmio por 1 a 0 em Porto Alegre, no primeiro jogo da final da Copa do Brasil.>> Dia de retornos: veja os emprestados que voltaram a ser jogadores do seu time para 2021

No treinamento, os atletas que participaram de menos de 45 minutos na última partida, acompanhados de jovens das categorias de base e de Henri, Papagaio e Victor Luis – que fazem parte do elenco de apoio -, fizeram, separados em dois grupos, trabalhos de saída de bola e transições, alem de marcação e posicionamento sem bola. Na sequência, os jogadores aprimoraram finalizações.Os titulares no último embate realizaram apenas trabalhos regenerativos na parte interna do centro de excelência e não foram a campo, no intuito de evitar desgaste muscular.