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Após bater Grêmio em Porto Alegre, Palmeiras se reapresenta na Academia de Futebol

Verdão, antes do segundo jogo da final da Copa do Brasil, terá de estrear pelo Campeonato Paulista contra o arquirrival Corinthians
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Publicado em 01 de Março de 2021 às 20:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 mar 2021 às 20:00
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras se reapresentou, nesta segunda-feira (1), na Academia de Futebol, e treinou pela primeira vez após bater o Grêmio por 1 a 0 em Porto Alegre, no primeiro jogo da final da Copa do Brasil.>> Dia de retornos: veja os emprestados que voltaram a ser jogadores do seu time para 2021
No treinamento, os atletas que participaram de menos de 45 minutos na última partida, acompanhados de jovens das categorias de base e de Henri, Papagaio e Victor Luis – que fazem parte do elenco de apoio -, fizeram, separados em dois grupos, trabalhos de saída de bola e transições, alem de marcação e posicionamento sem bola. Na sequência, os jogadores aprimoraram finalizações.Os titulares no último embate realizaram apenas trabalhos regenerativos na parte interna do centro de excelência e não foram a campo, no intuito de evitar desgaste muscular.
O Palmeiras entra em campo novamente na próxima quarta-feira (03), às 19h (horário de Brasília), contra o Corinthians, pelo Campeonato Paulista, na Neo Química Arena. O Dérbi será o primeiro jogo do Verdão na temporada de 2021.

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