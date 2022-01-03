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Após atraso na reformulação, Vasco se reapresenta com mais expectativas do que soluções

Longo período sem comando no departamento resultou na chegada do dia para o retorno dos atletas com o elenco ainda longe do razoável para o início dos trabalhos...
LanceNet

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Publicado em 

03 jan 2022 às 06:00

Publicado em 03 de Janeiro de 2022 às 06:00

Chegou o dia. O Vasco se reapresenta nesta segunda-feira para dar início à caminhada na temporada. Os jogadores vão conhecer a nova comissão técnica e a nova estrutura do departamento de futebol. O objetivo é iniciar os trabalhos para, lá no fim do ano, recolocarem o time na Série A do Campeonato Brasileiro - com uma edição da Série B de atraso.A letargia para definir o comando do departamento - quem seria o diretor, que não existe e, por isso, o gerente Carlos Brazil fica à frente da pasta - tornaram o processo todo mais custoso. Custoso em diferentes aspectos. Mas, por fim, o Cruz-Maltino chega a este dia 3 com mais lacunas do que problemas resolvidos.
São 12 os jogadores do elenco do ano passado que já tiveram as saídas acertadas. Leandro Castan é outro que, apesar de ter contrato, nem deverá se apresentar porque negocia a rescisão. A situação de Vanderlei também está indefinida. Em contrapartida, seis jogadores estão contratados e Raniel deverá ser o próximo anunciado.
-> Confira a classificação final da Série B do Campeonato Brasileiro de 2021
É possível que nem todos os já contratados iniciem a pré-temporada simultaneamente aos do grupo remanescente. Assim como é natural que novos jogadores sejam incorporados nos próximos dias e semanas. É extremamente provável que o Vasco inicie o Campeonato Carioca com uma equipe que, um mês depois, será bastante diferente. Por questões físicas, principalmente.
Zé Ricardo, Brazil e companhia vão definir o elenco que vai iniciar os trabalhos no CT Moacyr Barbosa esta semana. Do dia 11 ao dia 18 o trabalho será no CT João Havelange, em Pinheiral.
Crédito: ZéRicardoeCarlosBrazilcomandamasmudançasnofuteboldoVasco(Foto:RafaelRibeiro/Vasco

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