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Após assistências, Hiago não fica nem entre os relacionados na Chapecoense

Jogador foi escalado após a paralisação forçada das competições como lateral-direito e conseguiu manter série invicta de partidas na temporada...

Publicado em 23 de Outubro de 2020 às 17:49

LanceNet

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Publicado em 

23 out 2020 às 17:49
Crédito: Márcio Cunha/ACF
Invicto com a camisa da Chapecoense na temporada e com boas estatísticas em alguns dos últimos jogos da equipe catarinense, o zagueiro Hiago não vem mais integrando o time titular.
Depois de atuar improvisado como lateral-direito e dar uma assistência na vitória do Verdão do Oeste diante do CRB pela Série B do Campeonato Brasileiro em 14 de outubro, o jogador acabou ficando de fora de duas relações do técnico Umberto Louzer. Sem qualquer tipo de lesão, o atleta está apto em termos físicos.
Zagueiro de origem, ele foi titular na posição no início do ano nas vitórias contra Atlético Tubarão e Joinville e no empate contra o Figueirense, pelo Campeonato Catarinense.
Após a volta da paralisação provocada pela pandemia do coronavírus, o atleta passou a ser improvisado como lateral-direito. Apesar de não ser da posição, Hiago fez bons jogos quando escalado na função e conseguiu ajudar a equipe com duas vitórias e um empate na Série B.
Apesar do bom desempenho apresentado, o jogador acabou sendo preterido na vitória da última terça-feira (20) contra a Ponte Preta e na partida desta sexta-feira (23), às 21h30, contra o Operário-PR. Duelo esse, aliás, onde a equipe do oeste de Santa Catarina defende pela primeira vez a liderança da competição.

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