Após assistências, Hiago não fica nem entre os relacionados na Chapecoense

Crédito: Márcio Cunha/ACF

Invicto com a camisa da Chapecoense na temporada e com boas estatísticas em alguns dos últimos jogos da equipe catarinense, o zagueiro Hiago não vem mais integrando o time titular.

Depois de atuar improvisado como lateral-direito e dar uma assistência na vitória do Verdão do Oeste diante do CRB pela Série B do Campeonato Brasileiro em 14 de outubro, o jogador acabou ficando de fora de duas relações do técnico Umberto Louzer. Sem qualquer tipo de lesão, o atleta está apto em termos físicos.

Zagueiro de origem, ele foi titular na posição no início do ano nas vitórias contra Atlético Tubarão e Joinville e no empate contra o Figueirense, pelo Campeonato Catarinense.

Após a volta da paralisação provocada pela pandemia do coronavírus, o atleta passou a ser improvisado como lateral-direito. Apesar de não ser da posição, Hiago fez bons jogos quando escalado na função e conseguiu ajudar a equipe com duas vitórias e um empate na Série B.