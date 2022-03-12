Após assinatura da SAF, John Textor se define como 'co-proprietário' do Botafogo: 'Com os torcedores'

Mesmo após todas as questões burocráticas terem sido resolvidas e a assinatura do contrato definitivo pela compra da SAF, John Textor recusa a alcunha de "dono" do Botafogo. Pelo menos foi isso que o norte-americano deixou claro em uma rede social.+ Hora de agir! Processo de venda da SAF do Botafogo para John Textor durou menos de três meses

O executivo atualizou a 'bio' do perfil no Twitter e surpreendeu os internautas ao colocar que é "co-proprietário (com os torcedores)" do Botafogo. Ele recomendou que os torcedores também fizessem o mesmo.

– É perfeito (respondeu após um torcedor ter feito algo similar na própria bio)... Eu amei... Espero que seja assim na bio de cada membro da família Botafogo - escreveu John Textor.

Como de praxe, John Textor é ativo nas redes sociais no que diz respeito ao contato com os torcedores do Glorioso. Antes, ele havia aparecido no Twitter para confirmar o acordo pela SAF e dizer que era "hora de focar no futebol".