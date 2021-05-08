Após apresentar sintomas no trato respiratório, Guilherme Santos testa negativo para a Covid-19

Depois de apresentar sintomas e comprometimento nas vias respiratórias, o Botafogo informou que o atleta Guilherme Santos realizou o exame para a Covid-19 e testou negativo para a doença. O lateral-esquerdo treinou normalmente na última sexta-feira.
> Veja os resultados dos primeiros jogos das semifinais da Taça Rio Além disso, na última quinta-feira, o Botafogo, através do Núcleo de Saúde e Performance, atualizou o quadro dos atletas do clube. Rafael Navarro (lesão na coxa), Gilvan (tendinite) e Ricardinho (trauma no tornozelo) já estão em fase de transição. O Botafogo, inclusive, postou um vídeo de Navarro treinando com bola no fim de abril e informou que ele já estava evoluindo.A novidade novidade foi o nome de Luiz Otávio. O Botafogo informou que ele está com uma entorse no tornozelo e já está em tratamento. O volante já não havia aparecido nem no banco de reservas para a partida contra o Nova Iguaçu, no último domingo, que terminou empatada sem gols.
+ GALERIA: relembre os uniformes II do BotafogoCONFIRA A LISTA COMPLETA
Navarro: Lesão na posterior da coxa esquerda, em transição.
Gilvan: tendinite no calcâneo esquerdo, em transição.
Ricardinho: Trauma de tornozelo direito, em transição.
Gatito Fernandez: Regressão do Edema Ósseo no joelho, treino na academia.
Luiz Otávio: entorse no tornozelo, em tratamento.
Kayque: lesão no adutor da coxa direita, em tratamento.