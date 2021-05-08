Após apresentar sintomas no trato respiratório, Guilherme Santos testa negativo para a Covid-19

> Veja os resultados dos primeiros jogos das semifinais da Taça Rio Além disso, na última quinta-feira, o Botafogo, através do Núcleo de Saúde e Performance, atualizou o quadro dos atletas do clube. Rafael Navarro (lesão na coxa), Gilvan (tendinite) e Ricardinho (trauma no tornozelo) já estão em fase de transição. O Botafogo, inclusive, postou um vídeo de Navarro treinando com bola no fim de abril e informou que ele já estava evoluindo.A novidade novidade foi o nome de Luiz Otávio. O Botafogo informou que ele está com uma entorse no tornozelo e já está em tratamento. O volante já não havia aparecido nem no banco de reservas para a partida contra o Nova Iguaçu, no último domingo, que terminou empatada sem gols.