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futebol

Após apresentação de reforços, Palmeiras feminino treina no CT

Zagueira Janaína e meio-campista Camilinha, com vasta experiência internacional, foram apresentadas nesta segunda; Alviverde estreia no Brasileiro feminino no sábado...

Publicado em 24 de Agosto de 2020 às 19:25

LanceNet

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Publicado em 

24 ago 2020 às 19:25
Crédito: Com folga para o elenco masculino, time feminino aproveitou CT para treinar (Fabio Menotti/Palmeiras
O time masculino do Palmeiras ganhou folga nesta segunda-feira após a vitória por 2 a 1 diante do Santos, no último domingo. No entanto, a casa não ficou vazia: o clube apresentou dois novos reforços da equipe feminina, Camilinha e Janaína, as quais, junto com as companheiras, treinaram na Academia de Futebol.
- O clube vem dando muito apoio ao futebol feminino. Esse foi o principal motivo na minha escolha. Também queria algo novo, pois não gosto de comodismo e, como já assistia aos jogos do Palmeiras, o estilo de jogo e o projeto do clube me cativaram muito – disse a zagueira Janaína, que esteve em Portugal, no Braga, nas últimas três temporadas. Ela coleciona títulos da Libertadores, Paulista, Copa do Brasil, Mundial de Clubes e Campeonato Nacional de Portugal. Já a meio-campista Camilinha jogou durante muito tempo nos Estados Unidos e representou a Seleção Brasileira na Olimpíada de 2016 e na Copa de 2019, na França.
- A Camilinha de cinco anos atrás é totalmente diferente. Evoluí profissionalmente e pessoalmente e tive a oportunidade de jogar com grandes atletas, como a Marta. Sou grata ao Orlando Pride (EUA), pois eles apostaram no meu potencial. Voltei para o Brasil querendo mostrar todo esse aprendizado – disse.
As jogadoras, que já estão integradas ao elenco alviverde, podem estrear neste sábado (29), às 15h, diante da Ponte Preta. Essa será a primeira partida das Palestrinas após a pausa do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino da Série A1. A base das jogadoras é em Vinhedo, no interior paulista, para onde vão ainda nesta semana.

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