Após apresentação de reforços, Palmeiras feminino treina no CT

Crédito: Com folga para o elenco masculino, time feminino aproveitou CT para treinar (Fabio Menotti/Palmeiras

O time masculino do Palmeiras ganhou folga nesta segunda-feira após a vitória por 2 a 1 diante do Santos, no último domingo. No entanto, a casa não ficou vazia: o clube apresentou dois novos reforços da equipe feminina, Camilinha e Janaína, as quais, junto com as companheiras, treinaram na Academia de Futebol.

- O clube vem dando muito apoio ao futebol feminino. Esse foi o principal motivo na minha escolha. Também queria algo novo, pois não gosto de comodismo e, como já assistia aos jogos do Palmeiras, o estilo de jogo e o projeto do clube me cativaram muito – disse a zagueira Janaína, que esteve em Portugal, no Braga, nas últimas três temporadas. Ela coleciona títulos da Libertadores, Paulista, Copa do Brasil, Mundial de Clubes e Campeonato Nacional de Portugal. Já a meio-campista Camilinha jogou durante muito tempo nos Estados Unidos e representou a Seleção Brasileira na Olimpíada de 2016 e na Copa de 2019, na França.

- A Camilinha de cinco anos atrás é totalmente diferente. Evoluí profissionalmente e pessoalmente e tive a oportunidade de jogar com grandes atletas, como a Marta. Sou grata ao Orlando Pride (EUA), pois eles apostaram no meu potencial. Voltei para o Brasil querendo mostrar todo esse aprendizado – disse.