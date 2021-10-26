Após apostas de Sylvinho não darem certo, disputa pela vaga do lesionado Willian segue aberta no Corinthians

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Sem poder contar com Willian, que se recupera de uma lesão muscular na coxa que deverá deixá-lo sem jogar por mais de um mês, Sylvinho ainda luta para encontrar um substituto ideal para o meia-atacante no Corinthians. O técnico não teve sucesso nas duas primeiras apostas que fez para preencher a vaga aberta pelo jogador, primeiro com Adson no clássico contra o São Paulo e depois com Vitinho diante do Internacional, no último domingo, no Beira-Rio.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Na derrota por 1 a 0 para o Tricolor, no Morumbi, onde o Timão fez o seu primeiro jogo após o reforço de peso se lesionar de forma mais grave, Adson foi escalado como uma opção surpreendente, pois Gustavo Mosquito e Jô despontavam como favoritos a substituir o ex-jogador do Chelsea e do Arsenal. E o atleta acabou sendo sacado para a entrada de Mosquito, que foi acionado na etapa final quando a equipe alvinegra já lutava para buscar o empate.

No confronto seguinte no Brasileirão, em Porto Alegre, Sylvinho voltou a surpreender ao escalar Vitinho, jovem formado na base alvinegra como Adson, mas a opção também não surtiu o efeito desejado e o Timão foi novamente para o intervalo em desvantagem de 1 a 0. E assim como no clássico, Mosquito foi chamado pelo treinador para substituir a nova aposta frustrada e ajudou a equipe a virar o placar, antes de o Colorado empatar por 2 a 2 com gol no fim.Desta forma, a disputa pela vaga de Willian no time continua aberta. E Sylvinho agora terá longos seis dias de treinos para definir quem será o escolhido para substituir o titular no jogo diante da Chapecoense, na próxima segunda-feira, às 21h30, na Neo Química Arena, pela 29ª rodada do Brasileirão. A primeira atividade preparatória para o confronto será realizada na tarde desta terça.

Após a partida contra o Inter, o treinador alvinegro justificou a escalação de Vitinho e disse ter ficado satisfeito com o desempenho do jogador, apesar de ter trocado o atleta por Mosquito aos 13 minutos do segundo tempo.

- Ele jogou pelo lado esquerdo. Um atleta leve, dinâmico, que tem um bom acabamento, bons cruzamentos, um atleta que tem uma última bola que muitas vezes dá gol. E optamos, pois o adversário era muito duro, difícil, e na ausência do Willian pela esquerda, colocamos o Vitor, que nos dava uma composição melhor de meio-campo. Um externo, pé direito, que podia fazer uma composição dando uma sustentação a mais num jogo físico, duro, contra um time que há pouco tempo brigou pelo título brasileiro - disse Sylvinho.

- Vitor fez um primeiro tempo muito bom, houve boa combinação com Roger e com Renato. Fábio Santos passando, infelizmente os cruzamentos não chegaram na área. Falamos com o Fábio e procuramos melhorar essa parte - completou o comandante, na entrevista coletiva concedida no Beira-Rio.

E o treinador reconheceu que a possível substituição de Vitinho e a utilização de Mosquito na etapa final do confronto já eram previstas, tendo em vista uma série de fatores, como por exemplo o próprio desgaste físico do atleta escolhido para ocupar o lugar de Willian na equipe titular. - No segundo tempo, o Vitor não começou tão bem e tínhamos a opção de troca, tínhamos programado a saída dele e a entrada do Gustavo, com GP (Gabriel Pereira) fazendo a meia. E isso aconteceu, tivemos o gol. Isso é um conhecimento de grupo, de atletas, que o tempo vai nos dando. E conseguimos mover as peças para conseguir o empate quando melhoramos muito no jogo ao ponto de fazer o segundo e ficar mais tranquilos. A troca aconteceu, pois o rendimento do Vitor caiu um pouco no segundo tempo - justificou Sylvinho.

MOSQUITO PINTA COMO SUBSTITUTO, MAS DÚVIDA PERMANECE

Se for levado em conta o fato de que substituiu as duas apostas frustradas do técnico no decorrer dos dois últimos duelos, Mosquito poderia ser considerado o favorito a finalmente ocupar o lugar de Willian, mas as últimas surpresas proporcionadas pelo treinador criaram um cenário de incerteza em relação ao substituto do titular contra a Chapecoense, a lanterna do Brasileirão.

Vale lembrar que Mosquito foi mandado a campo para entrar no lugar do próprio Willian quando o meia-atacante se lesionou no início do confronto com o Fluminense, no dia 13 de outubro. Na ocasião, o Timão venceu por 1 a 0, em sua última partida na Neo Química Arena, e foi justamente o jovem jogador de 24 anos que deu a assistência para Gabriel Pereira marcar o gol do triunfo.

CÁSSIO FORA E JOÃO VICTOR DE VOLTA

Para o duelo diante da Chapecoense, além de novamente precisar definir um substituto para Willian, Sylvinho será obrigado a escolher um nome para suprir a ausência de Cássio, suspenso após receber o terceiro cartão amarelo. Matheus Donelli, considerado o segundo goleiro do atual elenco, deverá ser confirmado na equipe titular. Caíque França, Carlos Miguel e Guilherme são as outras opções do comandante para a posição no plantel alvinegro.