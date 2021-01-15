Após ano vitorioso, elenco feminino do Corinthians se reapresenta para a temporada 2021; veja as novidades

Crédito: Divulgação/Corinthians

Na última quinta-feira, o futebol feminino do Corinthians se reapresentou para a temporada de 2021. O elenco se reuniu no Parque São Jorge, onde conversou com a diretoria e a comissão técnica, e realizou exames para detecção da Covid-19. O elenco voltou com algumas novidades e muitas velhas conhecidas.TABELA> Veja classificação do Brasileirão Feminino 2020 clicando aqui

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Do grupo que fechou 2020 com o título paulista e o brasileiro, 22 jogadoras renovaram contrato, sendo Gabi Nunes a última delas, e seis (Suellen, Lelê, Taty Amaro, Mimi, Maiara e Pâmela) deixaram a equipe. Além disso, três atletas foram contratadas: Bianca Gomes, que veio do Palmeiras, Miriã, que veio do Cruzeiro, e a jovem Jheniffer, de apenas 19 anos, que veio do Internacional.

Entre as 25 atletas do elenco até o momento, 21 estiveram presentes. As ausências foram a zagueira Erika e as meio-campistas Ingryd e Andressinha, que estão com a Seleção Brasileira, e a zagueira Pardal, que testou positivo para Covid-19 dias antes da reapresentação e cumpre quarentena protocolar.Novas contratadas, as atacantes Bianca Gomes, Miriã e Jheniffer também estiveram presentes. Já integradas ao elenco, elas posaram para fotos com a camisa do clube e concederam entrevistas para a comunicação do Timão.

Quem também permanece no clube é o técnico Arthur Elias e toda a sua comissão. O comandante está no Alvinegro desde 2016 e conquistou tudo o que pôde no período: dois Paulistas (2019 e 2020), dois Brasileiros (2018 e 2020), uma Copa do Brasil (2016) e duas Copa Libertadores (2017 e 2019).

Neste retorno aos trabalhos, as atletas ainda receberam boas-vindas do presidente do clube, Duilio Monteiro Alves, acompanhado de seu vice-presidente, Elie Werdo, e do superintendente de marketing, comunicação e inovação do Corinthians, José Colagrossi Neto.

Todas as jogadoras, comissão técnica e estafe do futebol feminino corintiano também foram submetidos a exame para detecção da Covid-19. O clube tem testado todos os envolvidos na modalidade desde o início de pandemia, em março de 2020, ano em que conquistou os campeonatos Paulista e Brasileiro.

Nesta sexta-feira, as jogadoras do Corinthians ainda realizam atividades no Parque São Jorge e, no sábado, iniciam os trabalhos em campo com testes físicos. O primeiro compromisso oficial da equipe está marcado para março, quando o Timão defende o título da Libertadores Feminina na Argentina.

ELENCO