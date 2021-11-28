Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Após ampliar jejum como visitante, Corinthians busca 8ª vitória seguida em casa para se consolidar no G4
futebol

Após ampliar jejum como visitante, Corinthians busca 8ª vitória seguida em casa para se consolidar no G4

Depois de acumular oito jogos sem triunfos longe de Itaquera, Alvinegro pega Athletico-PR para manter ótimo desempenho como mandante e dar passo por vaga na Libertadores...

Publicado em 28 de Novembro de 2021 às 07:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 nov 2021 às 07:00
Após ser derrotado por 2 a 1 pelo Ceará, na última quinta-feira, no Castelão, e amargar sua oitava partida seguida sem vencer como visitante no Campeonato Brasileiro, o Corinthians enfrenta Athletico-PR neste domingo, às 16h, na Neo Química Arena, em busca de seu oitavo triunfo consecutivo como mandante e consequentemente dar um novo passo para poder terminar a sua campanha no G4, a zona de classificação direta à fase de grupos da Copa Libertadores.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
GALERIA> Veja até quando vai o contrato de cada jogador do Corinthians
Com 53 pontos ganhos no Brasileirão, o Alvinegro ocupa a quarta posição da competição e correu o risco de deixar o G4 na última quinta-feira, mas permaneceu no mesmo posto da tabela ao ser beneficiado pela vitória do Santos sobre o Fortaleza, que caiu por 2 a 0 na Vila Belmiro e não soube aproveitar o tropeço corintiano diante do Ceará na 35ª rodada.
Com sete vitórias nos últimos sete jogos disputados como mandante, o Timão tem a chance de emplacar nove triunfos seguidos ao total em sua casa no segundo turno do torneio. Após o duelo com o Athletico-PR, a equipe dirigida pelo técnico Sylvinho terá pela frente o Grêmio na Arena no dia 5 de dezembro e fechará campanha torneio contra o Juventude no dia 9, em Caxias do Sul.O Corinthians não é derrotado na Neo Química Arena desde o dia 1º de agosto, quando foi batido por 3 a 1 pelo Flamengo na 14ª rodada do Brasileirão. De lá para cá, o time acumula uma série invicta como mandante de dez jogos. Neste período, a equipe começou a sua série de sete vitórias seguidas em casa que foi iniciada com um triunfo por 2 a 1 sobre o Palmeiras e completada com a vitória por 2 a 0 sobre o Santos em outro clássico, realizado no último domingo.
Nesta sequência atual de triunfos na Arena, o Alvinegro também bateu Bahia, Fluminense, Chapecoense, Fortaleza e Cuiabá, sendo que a partir do duelo diante da equipe baiana, no dia 5 de outubro, passou a contar com o apoio de sua torcida, que voltou ao estádio após quase 20 meses com o time jogando com portões fechados em seus domínios por causa da pandemia da Covid-19.
DESGASTE É OBSTÁCULO A SUPERAR EM RETA FINAL
O Corinthians recebe o Athletico-PR com um "adversário" extra a superar neste domingo: o grande desgaste acumulado pelos seus jogadores. Na última quinta-feira, Sylvinho não escalou o lateral-esquerdo Fábio Santos e o meia Renato Augusto contra o Ceará por questões físicas, sendo que o primeiro deles ficou apenas no banco e o segundo entrou no decorrer da etapa final.
No segundo tempo desta derrota por 2 a 1 para o Ceará, por sua vez, o lateral-direito Fagner pediu para ser substituído após dizer a Sylvinho que estava esgotado fisicamente. E João Pedro, que estreou no Corinthians ao substituir o titular, acabou falhando na marcação no lance do segundo gol do time da casa.
Desgastado, Renato Augusto também ficou fora do treino da última sexta-feira, quando realizou apenas um trabalho de controle de carga muscular ao lado de Willian, que foi o outro que entrou na equipe no decorrer da etapa final no confronto em Fortaleza. Na capital cearense, o meia-atacante fez a segunda partida pelo time após desfalcar o Alvinegro em sete confrontos por causa de uma lesão muscular na coxa esquerda, sofrida em jogo contra o Fluminense.
Willian também foi utilizado por Sylvinho apenas em parte do segundo tempo do clássico contra o Santos e neste domingo tem chance de voltar a ser titular. Depois do jogo em Fortaleza, o treinador admitiu essa possibilidade, mas ele avisou que iria avaliar as condições físicas do atleta para saber se o mesmo já reúne as condições ideais de atuar desde o início da partida com o Athletico.
- Com o Willian temos conversado de uma forma constante. Vamos analisar os próximos dias, temos uma viagem longa de volta a São Paulo, para saber as condições que ele se encontra e saber se há ou não condição de iniciar o jogo. Entrar no jogo é uma coisa, iniciar é diferente. Vamos analisar com os departamentos do clube e com o atleta - disse o comandante na quinta-feira.
SEM CANTILLO E GIULIANO MAIS UMA VEZ
Para esta antepenúltima rodada do Brasileirão, o treinador mais uma vez não poderá contar com o volante Cantillo e o meia Giuliano, que seguem em recuperação de lesões musculares na coxa direita. O primeiro deles não poderá mais atuar nesta temporada após se machucar em jogo que fez pela Colômbia nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, enquanto o seu companheiro de equipe se lesionou em partida diante do Flamengo, no Maracanã, mas vem tendo uma boa reabilitação e ainda possui esperança de atuar nesta reta final.
Em confronto realizado a noite do último sábado, o Red Bull Bragantino teve a chance de ultrapassar o Corinthians na classificação em outro jogo desta 36ª rodada, mas não conseguiu passar de um empate por 1 a 1 com o América-MG, no estádio Nabi Abi Chedo. em Bragança Paulista, e ficou com os mesmos 53 pontos do Timão. Mas está em quinto lugar, atrás do concorrente por um lugar no G4, porque hoje possui uma vitória a menos do que os corintianos (14 a 13).
Crédito: Willian,quepodevoltaraotimetitularnestedomingo,emtreinonoCorinthians(Foto:RodrigoCoca/Ag.Corinthians

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN Vitória
CBN Vitória celebra 30 anos com programa "Fim de Expediente" ao vivo da Rede Gazeta
Imagem de destaque
Canhão de caça e fuzil estão entre as onze armas apreendidas por dia no ES
Sucessão patrimonial, patrimônio, herança
Holding: solução patrimonial ou risco fiscal?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados