Após ameaças de morte, Everton e Darwin Núñez, do Benfica, deletam suas contas no Instagram

Crédito: Divulgação / Site oficial do Benfica

Nesta terça-feira, os jogadores Everton e Darwin Núñez, do Benfica, apagaram as suas contas do Instagram. Os dois membros do elenco da equipe portuguesa receberam ameaças de morte após a derrota do time para o Sporting no derby desta segunda-feira.

Veja a tabela do PortuguêsO Benfica, treinado por Jorge Jesus, ex-Flamengo, não vive uma boa fase no Campeonato Português, e a derrota por 1 a 0 para o Sporting foi o estopim para os protestos de torcedores, que mostraram-se enfurecidos nas redes sociais. Alguns foram até as redes sociais de jogadores para ameaçá-los de morte.

Everton Cebolinha e Darwin Núñez são dois dos principais jogadores do Benfica. O brasileiro, contratado nesta janela, segue como uma grande estrela, enquanto o atacante uruguaio já encontra-se na mira de grandes clubes europeus.