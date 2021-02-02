Após ameaças de morte, Everton e Darwin Núñez, do Benfica, deletam suas contas no Instagram

Nesta terça-feira, os jogadores Everton e Darwin Núñez, do Benfica, apagaram as suas contas do Instagram. Os dois membros do elenco da equipe portuguesa receberam ameaças de morte após a derrota do time para o Sporting no derby desta segunda-feira.
Veja a tabela do PortuguêsO Benfica, treinado por Jorge Jesus, ex-Flamengo, não vive uma boa fase no Campeonato Português, e a derrota por 1 a 0 para o Sporting foi o estopim para os protestos de torcedores, que mostraram-se enfurecidos nas redes sociais. Alguns foram até as redes sociais de jogadores para ameaçá-los de morte.
Everton Cebolinha e Darwin Núñez são dois dos principais jogadores do Benfica. O brasileiro, contratado nesta janela, segue como uma grande estrela, enquanto o atacante uruguaio já encontra-se na mira de grandes clubes europeus.
Quarto colocado do Campeonato Português com 33 pontos somados em 16 partidas, o Benfica enfrenta o Vitória de Guimarães nesta sexta-feira, às 16h (de Brasília), em partida válida pela 17ª rodada da Primeira Liga Portuguesa.