Após alcançar marca de 10 mil doses aplicadas, vacinação no estádio do Corinthians terá nova pausa

A Neo Química Arena, estádio do Corinthians, que recebe, em seu estacionamento, uma campanha de vacinação contra a Covid-19 no modelo drive-trhu desde o dia 9 de fevereiro, terá nova paralisação a partir desta quarta-feira (14), dois dias após atingir a marca de 10 mil doses aplicadas.O movimento no estádio tem sido promovido pelo setor da Zona Leste da Coordenadoria Regional de Saúde da cidade de São Paulo, e aguardará a nova atualização das faixas etárias para retomar as ações. A previsão é que a continuação aconteça a partir do dia 21 de abril. No entanto, da última vez que a campanha foi pausada na casa corintiana, ela foi retomada três dias antes do esperado.