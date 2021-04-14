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Após alcançar marca de 10 mil doses aplicadas, vacinação no estádio do Corinthians terá nova pausa

Campanha promovida pela setor da Zona Leste da Coordenadoria Regional de Saúde será paralisada a partir desta quarta-feira (14), pois aguarda atualização de faixas etária...

Publicado em 14 de Abril de 2021 às 12:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 abr 2021 às 12:35
Crédito: Ag. Corinthians
A Neo Química Arena, estádio do Corinthians, que recebe, em seu estacionamento, uma campanha de vacinação contra a Covid-19 no modelo drive-trhu desde o dia 9 de fevereiro, terá nova paralisação a partir desta quarta-feira (14), dois dias após atingir a marca de 10 mil doses aplicadas.O movimento no estádio tem sido promovido pelo setor da Zona Leste da Coordenadoria Regional de Saúde da cidade de São Paulo, e aguardará a nova atualização das faixas etárias para retomar as ações. A previsão é que a continuação aconteça a partir do dia 21 de abril. No entanto, da última vez que a campanha foi pausada na casa corintiana, ela foi retomada três dias antes do esperado.
Até aqui, idosos a partir de 67 anos e profissionais da educação a partir de 47 anos estão autorizados a receber as doses do imunizante, sendo que os trabalhadores do ensino precisam fazer um cadastro prévio para receber um QR Code que viabiliza a aplicação da vacina.
No total, 10.099 doses da vacina foram aplicadas na casa do Timão em dois meses e cinco dias de campanha - com alguns hiatos nos período.
>> Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogos

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