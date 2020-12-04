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Após advertência, Lincoln cumpre decisão da direção e treina com o Sub-20 do Flamengo

Integrado ao elenco profissional em 2017, atacante completa 20 anos em 16 de dezembro...
LanceNet

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Publicado em 

04 dez 2020 às 16:53

Publicado em 04 de Dezembro de 2020 às 16:53

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Cumprindo uma decisão da direção do futebol do Flamengo, Lincoln treinou com o Sub-20 do clube nesta sexta, no Ninho do Urubu. A determinação foi informada ao jogador na última quarta, mas, em um primeiro momento, o atleta e seu empresário não aceitaram a definição e, na quinta, Lincoln se apresentou e treinou com o grupo principal e, por isso, acabou advertido.
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Integrado ao elenco profissional do Flamengo em 2017, Lincoln completa 20 anos no próximo dia 16 e, por conta destas circunstâncias, não aceitou a determinação inicialmente. O atleta tem oferta para deixar o clube: o Pafos, do Chipre, ofereceu 4 milhões de euros (cerca de R$ 20,5 milhões) pelo atacante.A informação foi divulgada, em primeira mão, pelo "GE" e confirmada pela reportagem do LANCE!. A oferta do clube cipriano, no entanto, ainda não chegou diretamente ao estafe do atleta rubro-negro, que também desperta o interesse do Dínamo de Kiev. O clube ucraniano ainda aguarda a definição de sua classificação para a Liga Europa antes de realizar uma proposta formal.
A venda de Lincoln, que completa 20 anos este mês, ajudaria o Flamengo a minimizar o prejuízo financeiro caudado pelas eliminações recentes na Copa do Brasil e na Libertadores. Para não comprometer o planejamento de 2021, outros jogadores podem ser negociados pelo Rubro-Negro.
Revelado no clube, Lincoln subiu aos profissionais em 2017, com apenas 16 anos, após se destacar nas categorias de base. Desde então, o atacante disputou 64 jogos e marcou oito gols, mas não conseguiu se firmar e tornou-se alvo de críticas da torcida.
Recentemente, o jovem se envolveu em uma polêmica extracampo, acentuando divergências internas, e perdeu espaço com Rogério Ceni. Na última partida, contra o Racing, pela Libertadores, Lincoln não foi nem sequer relacionado. Rodrigo Muniz, também da base, completou o banco.

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