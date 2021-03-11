Após acordo com o Vasco, Yago Pikachu está a caminho do Fortaleza

Enquanto uns são apresentados, outros deixam o clube. Yago Pikachu tem encaminhado acordo para deixar o Vasco e rumar para o Fortaleza. A oficialização vai se dar em breve. A informação foi publicada originalmente pelo site "Ge" e confirmada pelo LANCE!.Na negociação, a dívida do clube com o jogador foi incluída. Só de salário são três meses, como para todo o elenco. Pikachu foi um dos jogadores que teve a reapresentação adiada para buscar novos clubes.