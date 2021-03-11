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futebol

Após acordo com o Vasco, Yago Pikachu está a caminho do Fortaleza

Lateral-direito/ponta negocia valores devidos pelo Cruz-Maltino e deixa a Colina Histórica após 243 jogos em cinco temporadas...

Publicado em 11 de Março de 2021 às 16:23

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 mar 2021 às 16:23
Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
Enquanto uns são apresentados, outros deixam o clube. Yago Pikachu tem encaminhado acordo para deixar o Vasco e rumar para o Fortaleza. A oficialização vai se dar em breve. A informação foi publicada originalmente pelo site "Ge" e confirmada pelo LANCE!.Na negociação, a dívida do clube com o jogador foi incluída. Só de salário são três meses, como para todo o elenco. Pikachu foi um dos jogadores que teve a reapresentação adiada para buscar novos clubes.
-> Confira a tabela do Campeonato Carioca
O lateral-direito/ponta chegou no clube de São Januário em 2016 e se tornou o jogador com maior número de jogos pelo clube no Século XXI. De acordo com o site do Vasco, são 243. Foram 39 gols no período.

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