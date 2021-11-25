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futebol

Após acesso com Coritiba, dirigente desperta interesse de clubes brasileiros

Newton Drummond saiu do Coxa recentemente e negocia com times do futebol nacional...
LanceNet

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Publicado em 

25 nov 2021 às 10:45

Publicado em 25 de Novembro de 2021 às 10:45

Mal deixou o cargo de head esportivo do Coritiba, Newton Drummond já despertou interesse de clubes do eixo Rio/São Paulo, que entraram em contato com o profissional para iniciar tratativas da sua contratação. Por questão contratual e de negociações, os times não foram revelados, o que deve ocorrer em breve. O futebol nordestino também não é descartado pelo experiente gestor esportivo.
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Antes da chegada de Drummond, o Coxa Branca vivia um momento delicado em sua gestão administrativa e também dentro das quatro linhas. Sem conquistar a classificação à fase final do Paranaense, o time iniciava com dificuldade a sua trajetória na Série B do Brasileirão. A chegada do competente diretor marcou a permanência da comissão técnica e a reorganização do futebol do Coritiba.
Com o mesmo grupo e a confiança redobrada no trabalho da comissão técnica, o Coxa retomou aos poucos seu rumo na competição, e o final da trajetória no campeonato nacional devolveu o clube a elite do futebol brasileiro.
Newton Drummond considera que o grande desafio da temporada foi cumprido com maestria, já que a conquista do acesso ocorreu de forma antecipada, antes mesmo das rodadas finais da Série B.
'Considero que o dever foi cumprido de forma segura e, apesar de mirarmos a conquista do Brasileirão, nosso foco total estava na conquista do acesso para que pudéssemos devolver o Coxa ao seu devido lugar. Sou grato por tudo que vivi aqui e o trabalho realizado me abriu portas durante a nossa caminhada. Agora é estudar as propostas que tenho e definir para onde vou na próxima temporada', afirma Drummond.
A notícia da sua demissão foi recebida com bastante surpresa pelo ex-mandatário do Coxa
Crédito: NewtonDrummond(esq.aoladodotécnicoGustavoMorínigo(Divulgação/Coritiba)

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