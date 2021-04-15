Após a eliminação do Botafogo da Copa do Brasil, Felipe Neto diz: 'Marcelo Chamusca é uma vergonha'

Na noite desta quarta-feira, o Botafogo foi eliminado da Copa do Brasil pelo ABC nos pênaltis. Pelas redes sociais, Felipe Neto, influenciador digital e ex-patrocinador do Alvinegro, não escondeu a insatisfação com o desempenho da equipe. Além disso, Felipe Neto também criticou o técnico Marcelo Chamusca.> Conselho Deliberativo do Botafogo aprova orçamento para 2021- Marcelo Chamusca é uma vergonha! E agora o clube terá que demitir essa vergonha e ficar o ano inteiro com um elenco montado por esse sujeito. Cheio de pernas de pau INACREDITÁVEIS!!! Prometeram profissionalismo e nos entregaram vexame, amadorismo, Rafael Carioca e Luiz Otavio.