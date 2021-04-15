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Após a eliminação do Botafogo da Copa do Brasil, Felipe Neto diz: 'Marcelo Chamusca é uma vergonha'

O influenciador digital e ex-patrocinador do Alvinegro, não escondeu a insatisfação com o desempenho da equipe...

Publicado em 15 de Abril de 2021 às 00:16

LanceNet

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Publicado em 

15 abr 2021 às 00:16
Crédito: Divulgação
Na noite desta quarta-feira, o Botafogo foi eliminado da Copa do Brasil pelo ABC nos pênaltis. Pelas redes sociais, Felipe Neto, influenciador digital e ex-patrocinador do Alvinegro, não escondeu a insatisfação com o desempenho da equipe. Além disso, Felipe Neto também criticou o técnico Marcelo Chamusca.> Conselho Deliberativo do Botafogo aprova orçamento para 2021- Marcelo Chamusca é uma vergonha! E agora o clube terá que demitir essa vergonha e ficar o ano inteiro com um elenco montado por esse sujeito. Cheio de pernas de pau INACREDITÁVEIS!!! Prometeram profissionalismo e nos entregaram vexame, amadorismo, Rafael Carioca e Luiz Otavio.
- Fora Chamusca. Fora amadorismo. Vergonha!
O Botafogo volta a campo contra o Flumiennse, no Marcanã, às 16h, em partida válida pela penúltima rodada do Campeonato Carioca. O Alvinegro, precisa obrigatoriamente da vitória para ter chances matemáticas de chegar até a fase semifinal.

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