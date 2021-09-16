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futebol

Após 553 dias, torcida do Flamengo comemoram reencontro com o Maracanã

Partida contra o Grêmio foi o primeiro de três eventos-teste liberados pela Prefeitura do Rio de Janeiro, e marcou o retorno dos torcedores às arquibancadas do Maracanã...

Publicado em 16 de Setembro de 2021 às 08:00

LanceNet

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Publicado em 

16 set 2021 às 08:00
Crédito: Paulo Reis/Flamengo
O Flamengo voltou a receber seus torcedores no Maracanã, nesta quarta-feira, na classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. Contra o Grêmio, 6.446 mil pessoas viram a vitória do Rubro-Negro por 2 a 0. E o sentimento era o mesmo entre os rubro-negros após o triunfo: "Como é bom estar de volta!"Antes mesmo da bola rolar, no entorno do Maracanã, a chegada da Nação foi tranquila e dentro dos protocolos acertados entre clube e Prefeitura do Rio para o evento-teste. O forte policiamento chamou a atenção para a baixa quantidade de pessoas na região (cerca de 24 mil lugares estavam liberados.+ Confira todos os resultados da Copa do Brasil!
Passando das barreiras sanitárias criadas pela organização do jogo, parte dos 6.446 torcedores gritavam frases como: "Há quanto tempo não vinha no Maracanã ver o Flamengo" ou " Que saudade". A canção "O Maraca é nosso" também chegou a ser entoada perto das rampas de acesso à arquibancada.Protagonistas da noite de festa no Maracanã, confira o que falaram os torcedores do Flamengo ouvidos pela reportagem do LANCE! nesta quarta:
"OUTRA ATMOSFERA"
- Foi muito emocionante! São quase dois anos sem vir ao Maracanã e, principalmente no Flamengo, a torcida faz toda a diferença! É uma outra atmosfera - disse Arthur Mello, torcedor do Flamengo.
"O MARACANÃ É A CASA DO FLAMENGO"
- Estou arrepiado até agora! Muito bom estar aqui de novo, me sinto bem de volta a minha casa. O Maracanã é a casa do Flamengo. Sem palavras! - destacou Victor Hugo Oliveira, integrante de uma organizada do Flamengo.
"MARACANÃ É UM ESTÁDIO LENDÁRIO"
- Cara, cheguei a ir para Brasília ver o Flamengo jogar. Mas o Maracanã é um estádio lendário, né? A gente chega aqui e se sente em casa. A casa do Flamengo é o Maracanã! Chego a arrepiar nesse momento de pós pandemia, acho que aqui é um dos lugares mais seguros. Você entre em ônibus lotado e ninguém mede nada, não pedem exame...Aqui, o Flamengo pediu exame e vacinação para entrar. Então, não tem porque não voltar com o público no estádio. O Maracanã é lindo! - afirmou o fanático Diogo Moussalen.
O reencontro da torcida do Flamengo com o Maracanã na Copa do Brasil não poderia ter um sabor mais especial. Contando com a estrela de Pedro, a equipe de Renato voltou a vencer o Grêmio, dessa vez por 2 a 0, e avançou à semifinal do torneio. Com o resultado, o Rubro-Negro encara o Athletico na próxima fase.
A classificação garantiu aos cofres rubro-negros um prêmio de 7,3 milhões.O LANCE! conversou com policiais e responsáveis pelo evento-teste. Os oficiais relataram que a partida com torcedores ocorreu com certa "tranquilidade".

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