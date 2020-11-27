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futebol

Após 19 dias afastado, Cuca volta a comandar treino do Santos

Treinador ficou internado em recuperação da Covid-19, e ficou de fora de quatro partidas...

Publicado em 27 de Novembro de 2020 às 08:00

LanceNet

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Publicado em 

27 nov 2020 às 08:00
O técnico Cuca está de volta ao Santos. Depois de 19 dias afastado das atividades no clube, por ter contraído o novo coronavírus, o treinador retornou as suas atividades no comando do Peixe nesta quinta-feira (26).
Nos primeiros sete dias, Cuca ficou internado no hospital Sírio Libanês, onde chegou a apresentar quadros neves de dificuldade respiratória. Após a alta recebida no dia 16 de novembro, o treinador seguiu afastado dos trabalhos nos últimos dez dias por recomendação clínica.Com a doença, Cuca ficou de fora das três primeiras partidas do segundo turno do Campeonato Brasileiro, além de também ter perdido o confronto de ida da oitavas de final da Libertadores, contra a LDU (EQU), Quito. No total, foram quatro partidas que Cuca ficou de fora, sendo substituído na primeira ocasião pelo seu auxiliar-técnico Cuquinha, que, por sua vez, foi diagnosticado com a Covid-19 dias após o seu irmão e se afastou, e posteriormente Marcelo Fernandes, que recentemente retornou ao Peixe, para fazer parte da comissão técnica permanente do clube.
Foram duas vitorias, uma derrota e um empate no período que Cuca esteve fora. O aproveitamento do período sem Alexi Stival foi de 58% com Cuquinha e Fernandes.
Além do treinador, boa parte do elenco santista foi acometido pelo surto do vírus, tendo dez jogadores contaminados, além de funcionários de outros departamentos e jogadores das Sereias da Vila. Nesse tempo, nomes como o garoto Vinicius Balieiro foram alçados da base ao time principal.

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