Após 19 dias afastado, Cuca volta a comandar treino do Santos

Nos primeiros sete dias, Cuca ficou internado no hospital Sírio Libanês, onde chegou a apresentar quadros neves de dificuldade respiratória. Após a alta recebida no dia 16 de novembro, o treinador seguiu afastado dos trabalhos nos últimos dez dias por recomendação clínica.Com a doença, Cuca ficou de fora das três primeiras partidas do segundo turno do Campeonato Brasileiro, além de também ter perdido o confronto de ida da oitavas de final da Libertadores, contra a LDU (EQU), Quito. No total, foram quatro partidas que Cuca ficou de fora, sendo substituído na primeira ocasião pelo seu auxiliar-técnico Cuquinha, que, por sua vez, foi diagnosticado com a Covid-19 dias após o seu irmão e se afastou, e posteriormente Marcelo Fernandes, que recentemente retornou ao Peixe, para fazer parte da comissão técnica permanente do clube.