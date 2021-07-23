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Após 18 anos, Igor Julião se despede do Fluminense: 'Em todas as vezes que chorei por você, foi de alegria'

Lateral-direito rescindiu com o clube e irá para o Vizela, de Portugal; jogador participou de 89 partidas com a camisa tricolor...

Publicado em 23 de Julho de 2021 às 17:14

LanceNet

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Publicado em 

23 jul 2021 às 17:14
Crédito: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC
Depois de 18 anos no clube, Igor Julião rescindiu contrato com o Fluminense de forma amigável. O lateral-direito, que atua no profissional desde 2012, utilizou as redes sociais para se despedir da instituição e agradeceu pela oportunidade. Ele irá para o Vizela, de Portugal. - Aqui, me despeço desse clube que fiz parte por 18 anos da minha vida. Serei pra sempre um moleque de Xerém. Na minha infância, o Fluminense me apresentou a um mundo que uma criança suburbana de Bento Ribeiro jamais teria condições de conhecer. Não tenho dúvidas de que sou a pessoa que sou hoje graças a essa gigantesca instituição. Sou privilegiado pela chance de ter conhecido tantas pessoas incríveis. Me sinto realizado por não apenas jogar, mas também conquistar títulos por todas as categorias do clube. Em todas oportunidades que recebi, eu estava disposto a morrer por essa camisa dentro de campo. Nunca faltou vontade e esse sentimento eu carregarei comigo com muito orgulho. Em todas as vezes que chorei por você, foi de alegria. Obrigado, Fluminense - escreveu.
> Veja a classificação da Série A do Brasileirão Com a camisa tricolor, Julião participou de 89 jogos e marcou um gol, na partida contra o Flamengo no Campeonato Carioca 2021. O jogador nunca conseguiu se firmar como titular, tendo sido emprestado em alguns momentos, e perdeu espaço após a contratação de Samuel Xavier.

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