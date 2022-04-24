Após 17 jogos, Donelli volta a ser titular do Corinthians; veja números do goleiro no Dérbi

Matheus Donelli viveu tarde inusitada na Arena Barueri no último sábado. O goleiro seria reserva de Cássio no Dérbi contra o Palmeiras, mas o camisa 12 sentiu sintomas gripais durante o aquecimento e o garoto foi acionado por Vítor Pereira para defender a meta do Corinthians no clássico> GALERIA - Defesa do Corinthians colapsa no Dérbi; veja notas

A atuação do goleiro de 19 anos, inseguro sob as traves e nervoso com a bola nos pés, resumiu o comportamento do Timão na derrota por 3 a 0 para o rival, que praticamente não ameaçou o Palmeiras durante os 90 minutos.

De acordo com o Footstats, Donelli foi o décimo primeiro jogador do alvinegro paulista com mais passes completos (14). No entanto, em uma das suas primeiras tentativas de sair com os pés, o goleiro errou o domínio e acabou cedendo a posse ao Verdão. Dois escanteios nasceram dessa perda de bola, e no segundo, Gustavo Gómez abriu o placar.

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Ainda segundo o site de estatísticas, Matheus realizou três defesas, uma delas sendo considerada difícil, em falta cobrada por Raphael Veiga.

Apesar da atuação apagada, este não foi o primeiro Dérbi disputado pelo camisa 32. Em 2021, o arqueiro enfrentou o rival alviverde pelo Paulistão, em partida que terminou empatada por 2 a 2.

Donelli briga com Ivan para ser o reserva imediato de Cássio. Para este Dérbi, Vítor Pereira não relacionou o arqueiro contratado da Ponte Preta, titular no empate diante da Portuguesa-RJ na Copa do Brasil.

Donelli voltou a ser titular do Corinthians após 17 partidas, já que a sua última participação também foi um clássico, contra o Santos, válido pela terceira rodada do Paulistão de 2022. Naquela ocasião, a derrota por 2 a 1 para o Peixe culminou na demissão de Sylvinho.