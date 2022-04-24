Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Após 17 jogos, Donelli volta a ser titular do Corinthians; veja números do goleiro no Dérbi
futebol

Após 17 jogos, Donelli volta a ser titular do Corinthians; veja números do goleiro no Dérbi

Com sintomas de gripe no aquecimento, Cássio deu lugar ao goleiro de 19 anos na meta do Timão...

Publicado em 24 de Abril de 2022 às 06:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 abr 2022 às 06:00
Matheus Donelli viveu tarde inusitada na Arena Barueri no último sábado. O goleiro seria reserva de Cássio no Dérbi contra o Palmeiras, mas o camisa 12 sentiu sintomas gripais durante o aquecimento e o garoto foi acionado por Vítor Pereira para defender a meta do Corinthians no clássico> GALERIA - Defesa do Corinthians colapsa no Dérbi; veja notas
A atuação do goleiro de 19 anos, inseguro sob as traves e nervoso com a bola nos pés, resumiu o comportamento do Timão na derrota por 3 a 0 para o rival, que praticamente não ameaçou o Palmeiras durante os 90 minutos.
De acordo com o Footstats, Donelli foi o décimo primeiro jogador do alvinegro paulista com mais passes completos (14). No entanto, em uma das suas primeiras tentativas de sair com os pés, o goleiro errou o domínio e acabou cedendo a posse ao Verdão. Dois escanteios nasceram dessa perda de bola, e no segundo, Gustavo Gómez abriu o placar.
> TABELA - Confira e simule os jogos do Timão no Brasileirão
Ainda segundo o site de estatísticas, Matheus realizou três defesas, uma delas sendo considerada difícil, em falta cobrada por Raphael Veiga.
Apesar da atuação apagada, este não foi o primeiro Dérbi disputado pelo camisa 32. Em 2021, o arqueiro enfrentou o rival alviverde pelo Paulistão, em partida que terminou empatada por 2 a 2.
Donelli briga com Ivan para ser o reserva imediato de Cássio. Para este Dérbi, Vítor Pereira não relacionou o arqueiro contratado da Ponte Preta, titular no empate diante da Portuguesa-RJ na Copa do Brasil.
Donelli voltou a ser titular do Corinthians após 17 partidas, já que a sua última participação também foi um clássico, contra o Santos, válido pela terceira rodada do Paulistão de 2022. Naquela ocasião, a derrota por 2 a 1 para o Peixe culminou na demissão de Sylvinho.
Crédito: DonelliemaçãopeloCorinthians(Foto:RodrigoCoca/AgênciaCorinthians

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Notas, Real, dinheiro, cédulas
Ritmo de fusões e aquisições diminui no Espírito Santo
Mulher com dor no peito
Arritmia cardíaca: veja os principais sintomas da doença
Osman Francischetto de Magalhães, um vida dedicada à agricultura
Morre, aos 95 anos, o capixaba que antecipou o futuro da agricultura

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados