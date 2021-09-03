Após 14 anos, elenco do Corinthians reúne quarteto que esteve no Mundial sub-20 de 2007

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

"O mundo do futebol dá muitas voltas". Por mais clichê que essa expressão seja, ela é também muito verdadeira. Prova disso é o elenco do Corinthians, que com o retorno de Willian e de Renato Augusto, passou a reunir quatro atletas que estiveram na Seleção Brasileira no Mundial sub-20 de 2007, ou seja, há 14 anos. Depois de títulos e experiências, eles voltam a jogar juntos.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Esse quarteto citado acima é formado por Cássio, Renato Augusto, Willian e Jô. Naquela época, todos eles ainda estavam em começo de carreira e buscavam afirmação no cenário do futebol brasileiro e mundial. Quis o destino, porém, que aquele conjunto não conseguisse sucesso defendendo o Brasil no Mundial.

Com uma campanha bem abaixo da crítica na primeira fase, o Brasil perdeu para Polônia e EUA, e venceu a Coreia do Sul, e acabou classificado entre os quatro melhores terceiros colocados, sendo o pior entre eles. Nas oitavas de final, derrota por 4 a 2 na prorrogação para a Espanha (de Piqué), depois de abrir 2 a 0 ainda no primeiro tempo. Uma participação bem decepcionante.Além dos quatro atuais corintianos, aquela convocação contava com grandes nomes como David Luiz, Marcelo, Alexandre Pato, Carlos Eduardo e Luiz Adriano, todos com passagens pela Seleção e a maioria com carreiras consolidadas na Europa. Simplesmente não deu certo naquele momento.

Cássio (20 anos), na época, defendia o Grêmio, seu clube de formação e foi titular absoluto durante o Mundial no Canadá, com quatro partidas e nove gols sofridos. Cinco anos depois, já no Corinthians, ele se tornou ídolo ao conquistar uma Libertadores e um Mundial de Clubes, abrindo o caminho para mais sete títulos e um lugar entre os dez jogadores que mais defenderam o Timão.

Jô (20 anos), também era titular absoluto do time e disputou as quatro partidas da competição. Na época ele já defendia o CSKA Moscou, da Rússia, e era um dos três que não atuavam no Brasil. Dali em diante, ele defendeu outros clubes europeus e brasileiros, conquistando títulos e oportunidades na Seleção principal. Em 2017 retornou pela primeira vez ao Corinthians, seu time de formação, e em 2020 voltou pela segunda vez, permanecendo desde então.

Renato Augusto (19 anos), foi titular nos três primeiros jogos da fase de grupos e acabou não jogando as oitavas de final. Naquele ano, ele ainda estava no Flamengo, seu clube de formação. Depois, o meia foi vendido ao Bayer Leverkusen, de onde o Timão o comprou em 2013 para virar ídolo. Em 2021, ele retornou depois de uma passagem pelo futebol chinês e pela Seleção principal.

Willian (18 anos), era mais um Filho do Terrão naquele time e ainda estava no Corinthians na época. Apesar de não ser titular, chamou a atenção do mercado europeu e foi vendido ao Shakhtar Donetsk-UCR. De lá foi para o Anzhi, da Rússia, depois para o Chelsea e para o Arsenal, ambos da Inglaterra. Nesse meio tempo, disputou duas Copas do Mundo pela Seleção principal e em 2021 retornou ao seu clube de coração para iniciar uma nova história.

Por pouco Fagner não fez parte daquele grupo, já que ele participou do Sul-Americano da categoria naquele mesmo ano e era o lateral-direito titular da Seleção sub-20. Sua participação o levou a ser negociado com o PSV, deixando o Corinthians. No entanto, para o Mundial acabou sendo preterido e em seu lugar foi convocado Eduardo Ratinho, que era do Timão na época.