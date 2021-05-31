Após 13 anos, Palmeiras estreia com derrota no Campeonato Brasileiro

O Palmeiras estreou pelo Brasileirão no último domingo (30) contra o Flamengo e perdeu por 1 a 0, no Maracanã. Além dos três pontos, a equipe paulista perdeu o bom histórico em jogos inaugurais da competição, marca que vinha se dividindo entre vitórias e empates desde 2009.A última vez que o Verdão havia sido derrotado em sua primeira partida pela Série A do Brasileirão foi em 2008, em um jogo fora de casa contra o Coritiba, logo após a conquista do Campeonato Paulista. Na ocasião, o alviverde perdeu por 2×0 no Couto Pereira e era comandado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo.