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futebol

Após 13 anos, Palmeiras estreia com derrota no Campeonato Brasileiro

Verdão não sofria um revés na primeira partida da competição desde 2008
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Publicado em 31 de Maio de 2021 às 07:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 mai 2021 às 07:30
Crédito: Cesar Greco
O Palmeiras estreou pelo Brasileirão no último domingo (30) contra o Flamengo e perdeu por 1 a 0, no Maracanã. Além dos três pontos, a equipe paulista perdeu o bom histórico em jogos inaugurais da competição, marca que vinha se dividindo entre vitórias e empates desde 2009.A última vez que o Verdão havia sido derrotado em sua primeira partida pela Série A do Brasileirão foi em 2008, em um jogo fora de casa contra o Coritiba, logo após a conquista do Campeonato Paulista. Na ocasião, o alviverde perdeu por 2×0 no Couto Pereira e era comandado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo.
​>> ATUAÇÕES: Weverton e Rony vão bem, mas não evitam derrota do Palmeiras para o Flamengo>> Confira a tabela do Brasileirão 2021 e faça sua simulaçãoEstreias no Brasileirão: Relembre os últimos resultados do Palmeiras
2020* – Fluminense 1×1 Palmeiras2019 – Palmeiras 4×0 Fortaleza2018 – Botafogo 1×1 Palmeiras2017 – Palmeiras 4×0 Vasco2016 – Palmeiras 4×0 Athletico Paranaense2015 – Palmeiras 2×2 Atlético-MG2014 – Criciúma 1×2 Palmeiras2012 – Palmeiras 1×1 Portuguesa2011 – Palmeiras 1×0 Botafogo2010 – Palmeiras 1×0 Vitória2009 – Palmeiras 2×1 Coritiba2008 – Coritiba 2×0 Palmeiras
*Palmeiras enfrentaria o Vasco pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro 2020, mas teve o jogo adiado por conta da final do Paulistão contra o Corinthians. Portanto, a partida contra o Fluminense é considerada com estreia.
O time de Abel Ferreira volta a campo na quarta-feira (03) e faz sua estreia na Copa do Brasil contra o CRB, às 21h30, no estádio Rei Pelé.

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