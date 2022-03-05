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Após 11 meses, cenário e time modificados: o que segue e o que muda neste Vasco contra o Flamengo

No último Clássico dos Milhões, o Cruz-Maltino quebrou tabu de quase cinco anos e passou impressão que se mostrou falsa. Objetivo, agora, é se reerguer tecnicamente...
LanceNet

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Publicado em 

05 mar 2022 às 07:00

Publicado em 05 de Março de 2022 às 07:00

Faz quase 11 meses que Vasco e Flamengo se enfrentaram pela última vez. Foi o único duelo na temporada 2021. Ali, o Cruz-Maltino não apenas quebrou um tabu de quase cinco anos. Passou também a imagem de que havia um caminho sendo trilhado corretamente rumo ao acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Só que, daquele jogo em diante, deu tudo errado. Já o Cruz-Maltino que deverá ir a campo neste domingo está praticamente todo reformulado, e tentando quebrar outro tabu.A última vitória cruz-maltina num clássico foi sobre o Botafogo, mas no Campeonato Carioca do ano passado. De lá para cá são cinco derrotas seguidas, inclusive as duas deste ano para o próprio Glorioso e o Fluminense, no último sábado.
Contra o Rubro-Negro, neste domingo, o time que irá a campo deverá ter, no máximo, dois ou três atletas que participaram do 3 a 1 do abril passado. Do atual elenco, Léo Matos, Gabriel Pec e Galarza foram titulares. Destes, só o ponta vem atuando regularmente. Miranda, atualmente suspenso, entrou no decorrer daquela partida; Riquelme, Juninho, Laranjeira e Figueiredo começaram e terminaram no banco de reservas.
Foi um jogo marcante. Os jogadores vascaínos chegaram a aplicar 3 a 0 no então bicampeão brasileiro. Cheio de brio, viram Morato repetir a comemoração histórica de Edmundo e Galarza tirar onda com Gabigol.
-> Confira a tabela do Campeonato Carioca
A missão principal, desta vez, é recolocar o time no trilho das boas atuações. Em seguida, mantê-las rumo à fase final do Estadual e ao início da Série B do Campeonato Brasileiro.
Crédito: Bastantereformulado,oVascovaitentarvenceroprimeiroclássiconatemporada(RafaelRibeiro/Vasco

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