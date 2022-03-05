Após 11 meses, cenário e time modificados: o que segue e o que muda neste Vasco contra o Flamengo

Faz quase 11 meses que Vasco e Flamengo se enfrentaram pela última vez. Foi o único duelo na temporada 2021. Ali, o Cruz-Maltino não apenas quebrou um tabu de quase cinco anos. Passou também a imagem de que havia um caminho sendo trilhado corretamente rumo ao acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Só que, daquele jogo em diante, deu tudo errado. Já o Cruz-Maltino que deverá ir a campo neste domingo está praticamente todo reformulado, e tentando quebrar outro tabu.A última vitória cruz-maltina num clássico foi sobre o Botafogo, mas no Campeonato Carioca do ano passado. De lá para cá são cinco derrotas seguidas, inclusive as duas deste ano para o próprio Glorioso e o Fluminense, no último sábado.
Contra o Rubro-Negro, neste domingo, o time que irá a campo deverá ter, no máximo, dois ou três atletas que participaram do 3 a 1 do abril passado. Do atual elenco, Léo Matos, Gabriel Pec e Galarza foram titulares. Destes, só o ponta vem atuando regularmente. Miranda, atualmente suspenso, entrou no decorrer daquela partida; Riquelme, Juninho, Laranjeira e Figueiredo começaram e terminaram no banco de reservas.
Foi um jogo marcante. Os jogadores vascaínos chegaram a aplicar 3 a 0 no então bicampeão brasileiro. Cheio de brio, viram Morato repetir a comemoração histórica de Edmundo e Galarza tirar onda com Gabigol.
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A missão principal, desta vez, é recolocar o time no trilho das boas atuações. Em seguida, mantê-las rumo à fase final do Estadual e ao início da Série B do Campeonato Brasileiro.