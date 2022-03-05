Após 11 meses, cenário e time modificados: o que segue e o que muda neste Vasco contra o Flamengo

Faz quase 11 meses que Vasco e Flamengo se enfrentaram pela última vez. Foi o único duelo na temporada 2021. Ali, o Cruz-Maltino não apenas quebrou um tabu de quase cinco anos. Passou também a imagem de que havia um caminho sendo trilhado corretamente rumo ao acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Só que, daquele jogo em diante, deu tudo errado. Já o Cruz-Maltino que deverá ir a campo neste domingo está praticamente todo reformulado, e tentando quebrar outro tabu.A última vitória cruz-maltina num clássico foi sobre o Botafogo, mas no Campeonato Carioca do ano passado. De lá para cá são cinco derrotas seguidas, inclusive as duas deste ano para o próprio Glorioso e o Fluminense, no último sábado.