Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Após 11 dias no Brasil, Willian recebe visita de agentes sanitários; Corinthians mantém planejamento
futebol

Após 11 dias no Brasil, Willian recebe visita de agentes sanitários; Corinthians mantém planejamento

Meia estava treinando, quando um grupo de fiscais de um órgão de saúde foram até sua casa a fim de reunir informações sobre sua chegada ao país vindo da Inglaterra...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 set 2021 às 14:30

Publicado em 11 de Setembro de 2021 às 14:30

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
A manhã deste sábado no Corinthians foi atribulada, uma vez que uma notícia surpreendeu o clube e, principalmente um de seus jogadores. Isso porque Willian, que deve fazer sua reestreia neste domingo, foi informado que agentes sanitários foram até sua residência para fiscalizar a situação do meia desde que voltou ao Brasil, há 11 dias, vindo da Inglaterra. A informação foi dada primeiramente pelo GE e pelo Meu Timão e confirmada pelo LANCE!.
No momento que os agentes de um órgão não identificado visitaram a casa do atleta, ele não se encontrava, já que estava treinando no CT Joaquim Grava. A pessoa que recebeu o grupo de fiscais informou a Willian sobre o ocorrido e logo a notícia chegou para os dirigentes corintianos, que se mostraram tranquilos quanto à participação do camisa 10 na partida deste domingo.
Segundo portaria publicada no Diário Oficial da União em 23 de junho, os passageiros estrangeiros vindos da Inglaterra têm entrada restringida no país. No entanto, aos brasileiros que venham de território inglês não existe essa restrição, mas recomenda-se o compromisso de um período de 14 dias de quarentena, perfil no qual se encaixa Willian, contratado pelo Timão.
Apesar dessa fiscalização em relação à situação sanitária de Willian, o Corinthians se vê resguardado juridicamente para poder escalar o jogador no Brasileirão, até porque ele já testou negativo em exames de Covid-19 e não tem restrições para o jogo. O clube usa o caso de Andreas Pereira, contratado pelo Flamengo juntou ao Manchester United, da Inglaterra, como parâmetro de cenário em que não houve problema, pois o volante chegou e já jogou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sem planejamento sucessório, herança pode virar dor de cabeça e prejuízo para a família
'Skin in the game': por que planejar a sucessão patrimonial evita um segundo luto
Imagem BBC Brasil
5 formas simples de perder gordura abdominal
Imagem de destaque
Carta Pokémon de milhões de libras: valorização gera onda de crimes com roubos e furtos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados