Após 11 dias no Brasil, Willian recebe visita de agentes sanitários; Corinthians mantém planejamento

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

A manhã deste sábado no Corinthians foi atribulada, uma vez que uma notícia surpreendeu o clube e, principalmente um de seus jogadores. Isso porque Willian, que deve fazer sua reestreia neste domingo, foi informado que agentes sanitários foram até sua residência para fiscalizar a situação do meia desde que voltou ao Brasil, há 11 dias, vindo da Inglaterra. A informação foi dada primeiramente pelo GE e pelo Meu Timão e confirmada pelo LANCE!.

No momento que os agentes de um órgão não identificado visitaram a casa do atleta, ele não se encontrava, já que estava treinando no CT Joaquim Grava. A pessoa que recebeu o grupo de fiscais informou a Willian sobre o ocorrido e logo a notícia chegou para os dirigentes corintianos, que se mostraram tranquilos quanto à participação do camisa 10 na partida deste domingo.

Segundo portaria publicada no Diário Oficial da União em 23 de junho, os passageiros estrangeiros vindos da Inglaterra têm entrada restringida no país. No entanto, aos brasileiros que venham de território inglês não existe essa restrição, mas recomenda-se o compromisso de um período de 14 dias de quarentena, perfil no qual se encaixa Willian, contratado pelo Timão.