Após 11 anos de clube, zagueiro Léo deixa o Cruzeiro

O zagueiro Léo, de 33 anos, após 11 anos de Cruzeiro, vai encerrar sua passagem vitoriosa pela Raposa. Clube e jogador acertaram a rescisão de forma amigável, do contrato, que iria até o fim de 2022. Nesta década jogando pelo time celeste, Léo entrou em campo 401 vezes e tem várias conquistas, como os Brasileiros de 2013 e 2014, Copa do Brasil, 2017 e 2018, além dos Mineiros de 2011, 2014, 2018 e 2019. Outra marca importante do jogador é ter deixado sua marca nas redes adversárias 22 vezes com a camisa cruzeirense, sendo o terceiro zagueiros que mais fizeram gols pelo time azul. Léo não joga desde setembro do ano passado, quando teve constatado um edema ósseo no joelho direito, desfalcando a Raposa na Série B. O zagueiro não seguiu a indicação do Cruzeiro de tratamento cirúrgico, optando por uma terapia convencional, chegando a ir para os EUA, em Chicago, em um centro especializado, ficando até março deste ano, quando voltou ao clube mineiro, iniciando a recuperação da forma física. O clube avaliou as questões esportivas e físicas, além do financeiro, pois o Cruzeiro tem débitos com o jogador, mesmo tendo feito readequação salarial à nova realidade da Raposa. Confira o comunicado oficial abaixo. O Cruzeiro comunica, de forma oficial, a rescisão contratual do zagueiro Léo. O momento de responsabilidade financeira e austeridade necessárias pelo qual o Clube atravessa e minuciosas avaliações de ordens físicas e técnicas pesaram na tomada de decisão pela não continuação do atleta.