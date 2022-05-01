Após 1º confronto na história em 2021, Vasco e Tombense voltam a se enfrentar; veja mudanças nos elencos

O Vasco visita a Tombense neste domingo, pela Série B do Brasileiro e por mais que o clube mineira seja nova na categoria, o Cruz-Maltino o conhece de tempos recentes. Esta será a segunda vez na história que as duas equipes se enfrentarão. Já houve um confronto entre os dois times na Copa do Brasil, no ano passado. Na ocasião, os cariocas levaram a melhor e avançaram de fase. Veja o que mudou da partida de 2021 para a de deste ano.Há muita diferença do time do Vasco do ano passado para o desse ano e isso se explica já pelo elenco. Dos titulares da partida da Copa do Brasil, apenas Gabriel Pec e Léo Matos são os únicos remanescentes daquela equipe que foi a campo em Tombos. Todos os demais jogadores saíram ao fim da temporada.

Além de toda uma reformulação feita após o Vasco não conseguir o acesso para a Série A, o Cruz-Maltino também teve três mudanças de técnicos de lá para cá. Naquela ocasião, o treinador era Marcelo Cabo, que tinha iniciado o ano pelo clube, mas acabou ficando por quatro meses antes de ser demitido.

Pelo lado da Tombense, as mudanças no elenco também foram grandes no período de um ano, que separa os dois duelos. Do time titular da partida do ano passado, apenas quatro jogadores permaneceram entre os titulares: O goleiro Felipe Garcia, o lateral David, o volante Rodrigo e o ponta Everton.

+ Veja a tabela da Série B

Dos quatro remanescentes, apenas Felipe Garcia e David jogam com mais frequência, visto que o time titular desta temporada também está bastante diferente, porém Hemerson José Maria, que conseguiu o acesso à Série B com a Tombense, segue no comando.

No enfrentamento pela Copa do Brasil em 2021, o Vasco acabou por levar a melhor na partida única daquela fase, mas teve trabalho para bater a equipe mineira. Os cruz-maltinos tinham saído na frente do placar, com Gabriel Pec, aos dois minutos do 1° tempo. Já na etapa final, o Vasco ampliou, também no início, com Andrey batendo falta. A Tombense ainda diminuiu na reta final com Daniel Amorim, que depois foi jogar no Vasco. O tento esquentou o jogo, mas os cariocas conseguiram segurar a equipe mineira.