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Apontado como alvo do Flamengo, confira os números de Fabrício Bruno no Bragantino

Jogador tem papel importante no Massa Bruta e se consolidou como um dos titulares mais constantes de Mauricio Barbieri...

Publicado em 07 de Fevereiro de 2022 às 10:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 fev 2022 às 10:25
Segundo informação publicada pelo portal 'ge', o Flamengo tem interesse na contratação do zagueiro Fabrício Bruno, do Bragantino. Tamanho seria o desejo de contar com o atleta formado na base do Cruzeiro que a ideia é de pagar o valor da multa rescisória, cotada em 2,5 milhões de euros, algo na casa dos R$ 15 milhões.Como está a tabela do Bragantino na fase classificatória do PaulistãoJogador de 25 anos de idade, Fabrício é um dos nomes mais consolidados na forma de jogo proposta desde que Mauricio Barbieri chegou no Massa Bruta. Não à toa, já usou a braçadeira de capitão em algumas oportunidades e integrou a seleção da Copa Sul-Americana de 2021 mesmo ficando com o vice-campeonato do torneio.
Pelo time de Bragança Paulista, o defensor fez 82 partidas com três gols marcados entre participações, além da Sul-Americana, no Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Fazendo com que, dentre as equipes que defendeu profissionalmente, o Braga seja o clube que Fabrício Bruno mais atuou na carreira.
Enquanto a informação não se traduz em efetiva negociação, o zagueiro segue à disposição do Bragantino que, na próxima rodada do Paulistão, receberá a Inter de Limeira, na quarta-feira (9), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid.
Crédito: LiamaraPolli

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