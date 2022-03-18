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Apoio pela virada! Vasco muda treino deste sábado para São Januário e abre as portas à torcida

Time concluirá a preparação para o segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca, contra o Flamengo, com torcedores na Colina, e não na reclusão do CT Moacyr Barbosa...
LanceNet

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Publicado em 

18 mar 2022 às 16:20

Publicado em 18 de Março de 2022 às 16:20

Mudança importante no planejamento semanal do Vasco. Em vez de treinar, neste sábado, com os portões do CT Moacyr Barbosa fechados, como é habitual, o Cruz-Maltino trabalhar em São Januário. E a torcida está convidada a ir assistir a atividade na Colina. O clube afirma atender a um pedido dos próprios torcedores.Confira o texto da publicação:
"É O VASCO!
Atendendo a um pedido de sua apaixonada torcida, o Vasco da Gama irá treinar neste sábado (19/03) em São Januário.
Os portões serão abertos 10h30 e o acesso será pela entrada social e portão 9."
-> Confira a tabela do Campeonato Carioca
Nos últimos anos, treinos abertos têm sido cada vez mais raros. No caso do Vasco, o time principal deixou de treinar diariamente em São Januário em 2018. Em São Januário, para além de jogos, são aparições ocasionais. As atividades passaram a ser no CT do Almirante, em Vargem Pequena, e, mais recentemente, no CT Moacyr Barbosa.
Crédito: Vascoafirmouatenderpedidodatorcidaparaabrirúltimotreinoantesdojogodedomingo(Foto:HugoMirandela

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