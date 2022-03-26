Aplicação tática, velocidade e boa finalização: conheça o atacante Erick, provável reforço do Vasco

Restam duas semanas para o início da Série B, e o Vasco terá que buscar reforços de maneira imediata, já que a janela do primeiro semestre fechará no dia 12. O gerente Carlos Brazil deixou claro que o Departamento de futebol irá analisar as opções de mercado e pode monitorar alguns destaques dos Estaduais. Um deles é o atacante Erick, do Ypiranga, um dos artilheiros do Gauchão, e que está encaminhado para reforçar o clube carioca. Para analisar as principais características e o momento em que vive o atleta, o LANCE! conversou com o jornalista Fábio Lazzarotto, da Rádio Cultura Erechim. Com velocidade pela ponta, aplicação tática e boa finalização, Erick é artilheiro do Estadual com 5 gols em 13 jogos, ao lado de Elias Manoel, do Grêmio.

- O Erick é um atacante que atua pela esquerda, mas que também pode jogar pelo lado direito. Aqui no Ypiranga, o grande momento que ele está vivendo é atuando pela esquerda, jogando em uma segunda linha. Quando o time recompõe ele acaba sendo um meia que fecha e quando tem a bola é um extremo pela esquerda - disse, e acrescentou:

- Ele é um jogador extremamente tático, por isso os treinadores gostam muito da forma dele jogar. Porque ele é um jogador que cumpre função tática ofensiva, mas também defensiva. É um atleta de muita velocidade e boa finalização. Inclusive, a questão das finalizações tem sido um dos grandes destaques do Campeonato Estadual, já que ele é um dos artilheiros da competição - completou.

+ Conselho Deliberativo do Vasco aprova a inclusão da SAF no Estatuto Social em reunião na sede da Lagoa

A torcida canarinho convive com o sonho da primeira final de Estadual da história do Ypiranga. O adversário será justamente o Grêmio, equipe que revelou o atacante, de 25 anos, onde não teve muitas chances entre os profissionais. A partir deste sábado, o ambiente promete ser de euforia e muita expectativa em Erechim.

Antes desse início de ano mágico, Erick teve uma passagem pelo futebol do Velho Continente, com a camisa do Vejle BK, da Dinamarca. No retorno ao Brasil, defendeu equipes como Boa Esporte, Inter de Lages e Nova Mutum, até chegar ao Ypiranga. Na temporada passada, não foi titular, mas neste ano se firmou e tornou-se o melhor jogador do time.

+ Ao L!, Carlos Brazil cita cinco pilares na busca pelo sucesso e elogia torcida do Vasco: 'É a melhor do Brasil'

- Quanto ao que a torcida do Vasco pode esperar. Ele é um jogador que vai cumprir um papel tático importante. É um jogador ainda jovem. Como teve uma base feita toda no Grêmio, então já vem com as características de um atleta que sabe bater na bola, se colocar, respeitar posição. Então é um jogador que sem dúvida não vai chegar com o status de uma grande contratação, mas pode dar conta do recado no Vasco. Acredito que não irá sentir o peso da camisa justamente por também ter sido formado em um clube grande - analisou.

O jogador virá para uma posição carente no elenco cruz-maltino. Ele disputará posição com Gabriel Pec, com o recém-contratado Lucas Oliveira e com Jhon Sánche. No setor, Zé Ricardo já chegou a improvisar Bruno Nazário, Figueiredo Getúlio, Riquelme e Weverton. Com jogadas verticais e sempre auxiliando nos desarmes ao ajudar na recomposição, Erick tem tudo para ser um reforço impotante para esse início de campeonato.

+ Confira e simule a tabela do Campeonato Carioca ​- Acredito que ele possa corresponder (Na disputa da Série B), principalmente na questão de cumprir funções. Não é um jogador que desequilibra, mas para cumprir funções táticas que os treinadores sempre prezam, ele é um jogador que vai agregar muito ao time do Vasco. Com relação à lesões. Aqui no Ypiranga, ele não teve. Teve um desconforto ou outro, mas foi no ano passado na Série C, quando acabou não sendo titular. Neste ano, ele jogou praticamente todos os jogos, portanto é um jogador que não tem problemas de lesões - finalizou.