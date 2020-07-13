Aplicação do Fluminense é ponto alto do primeiro jogo da final do Carioca

Crédito: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

A sensação de um resultado injusto deu o tom dos bastidores do Fluminense, após a derrota, por 2 a 1, para o Flamengo, no primeiro jogo da final do Campeonato Carioca. A partida do último domingo, no Maracanã, ficou marcada pela entrega tática e física dos jogadores tricolores, que conseguiram dominar a partida no segundo tempo, mas tiveram os erros castigados de forma implacável pelo rival.

Nas entrevistas após a partida, jogadores e o técnico Odair Hellmann compartilhavam do mesmo sentimento de que uma vitória na partida da próxima quarta-feira não é uma realidade distante.

O lateral direito Gilberto, um dos heróis da conquista da Taça Rio, apontou o diálogo de todo o grupo como caminho para o título.

– É uma final e a gente sai com o sentimento de ter deixado muita entrega dentro de campo. Infelizmente, não conseguimos o resultado, mas fizemos um bom jogo. Temos certeza que podemos melhorar e vamos conversar bastante para no próximo jogo conseguir a vitória e o título – disse à FluTV, na saída de campo.

Já o atacante Evanílson, autor do gol do Flu na partida, adotou um discurso de tom semelhante.

– Fizemos um bom jogo, eu consegui fazer o gol e no segundo tempo a gente mandou no jogo. Fomos para cima deles, mas em um contra-ataque e um erro bobo nosso eles conseguiram fazer o gol. Quem assistiu o jogo, viu a nossa entrega. Quero dizer que quarta-feira tem mais e vamos para cima em busca da vitória – disse o camisa 99.