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futebol

Apesar do triunfo, Guto Ferreira pondera volume de jogo do Bahia

Treinador também valorizou solidez defensiva do Esquadrão na Série B...

Publicado em 27 de Abril de 2022 às 14:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 abr 2022 às 14:45
O fato do Bahia ser o atual líder da Série B do Campeonato Brasileiro e estar invicto nas quatro rodadas disputadas não tem deixado plenamente satisfeito o técnico da equipe, Guto Ferreira, como ficou evidente em sua última entrevista coletiva.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSDepois do suado triunfo por 1 a 0 frente ao Sampaio Corrêa, o comandante do Esquadrão elogiou a capacidade defensiva da equipe, estando entre as melhores do torneio com somente um tento tomado.
Porém, o elogio não veio sozinho já que, no aspecto ofensivo, o técnico entende que a equipe precisa evoluir para ter capacidade de criar mais oportunidades de marcar:
- A gente tem trabalhando bastante. Quando precisamos marcar mais alto, temos conseguido. E temos conseguido roubar mais bolas. Só que, com o passar do tempo e sequência dos jogos, estamos baixando linha de marcação. E aí o seu contra-ataque fica longo e começamos a desgastar os jogadores. Mas a marcação começa lá na frente, com centroavante, o 10.
- Ficamos aquém na construção. E mesmo aquém criamos situações de gols. A gente busca sempre contra qualquer equipe controlar o jogo. E controlamos o jogo na última linha. O mais interessante é controlar com a bola no pé ou segunda ou terceira linha. Fizemos jogo para ganhar. Mas todo mundo gostaria que fosse melhor do que foi. Os jogadores principalmente. Somos líderes, e isso é muito importante nesse início - apontou.
A próxima oportunidade que o Bahia terá de ser mais impositivo dentro de campo acontecerá na próxima sexta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), em visita ao Ituano, no Estádio Novelli Júnior.
Crédito: Técnicopedeevoluçãodaequipeparaatacar(SanJunior/Divulgação

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