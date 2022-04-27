Apesar do triunfo, Guto Ferreira pondera volume de jogo do Bahia

O fato do Bahia ser o atual líder da Série B do Campeonato Brasileiro e estar invicto nas quatro rodadas disputadas não tem deixado plenamente satisfeito o técnico da equipe, Guto Ferreira, como ficou evidente em sua última entrevista coletiva.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSDepois do suado triunfo por 1 a 0 frente ao Sampaio Corrêa, o comandante do Esquadrão elogiou a capacidade defensiva da equipe, estando entre as melhores do torneio com somente um tento tomado.

Porém, o elogio não veio sozinho já que, no aspecto ofensivo, o técnico entende que a equipe precisa evoluir para ter capacidade de criar mais oportunidades de marcar:

- A gente tem trabalhando bastante. Quando precisamos marcar mais alto, temos conseguido. E temos conseguido roubar mais bolas. Só que, com o passar do tempo e sequência dos jogos, estamos baixando linha de marcação. E aí o seu contra-ataque fica longo e começamos a desgastar os jogadores. Mas a marcação começa lá na frente, com centroavante, o 10.

- Ficamos aquém na construção. E mesmo aquém criamos situações de gols. A gente busca sempre contra qualquer equipe controlar o jogo. E controlamos o jogo na última linha. O mais interessante é controlar com a bola no pé ou segunda ou terceira linha. Fizemos jogo para ganhar. Mas todo mundo gostaria que fosse melhor do que foi. Os jogadores principalmente. Somos líderes, e isso é muito importante nesse início - apontou.

A próxima oportunidade que o Bahia terá de ser mais impositivo dentro de campo acontecerá na próxima sexta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), em visita ao Ituano, no Estádio Novelli Júnior.