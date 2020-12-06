Apesar do revés, Polli confia na reação do Sport na luta contra o Z4

O momento do Sport é delicado. Neste domingo, o Leão foi até o Morumbi e acabou derrotado pelo São Paulo por 1 a 0. Com o resultado, o Rubro-Negro fica na 16ª colocação, uma acima da zona de rebaixamento.Na saída do gramado, o goleiro Luan Polli buscou palavras para mostrar que ainda acredita na reação do time no Brasileirão.
‘O trabalho está sendo bem feito, a gente confia no que é nos passado. Vamos continuar trabalhando para as coisas virem a acontecer’, disse Luan Polli.
O Sport só termina a rodada fora do Z4 por conta da derrota do Vasco da Gama para o Grêmio. Os dois times estão separados por apenas um ponto na classificação.