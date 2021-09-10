Apesar do jejum e da fase do Vasco, Cano confia: 'Estamos passando por uma tormenta que vai passar'

Crédito: Germán Cano está no segundo ano comandando o ataque do Vasco (Rafael Ribeiro/Vasco

A fase é tão ruim que até para o artilheiro está ruim. Se o Vasco acumula maus resultados e está distante do G4 da Série B do Campeonato Brasileiro, Germán Cano não faz gol há dez jogos. Mas o argentino acredita que esse momento negativo vai passar em breve e o acesso será obtido.- Às vezes as coisas não acontecem dentro de campo. Aqui, estamos fazendo o melhor para melhorar. Estamos passando por uma tormenta que vai passar. Acredito nos jogadores e nas minhas capacidades. Sei que vai passar. Não posso estar na cabeça de cada jogador - afirmou, ponderando sobre Romulo.

O volante havia dito, após a derrota do Vasco para o Avaí, na última rodada, que, no momento, o Cruz-Maltino não é candidato ao acesso. O camisa 14 contemporizou a declaração do volante.

- Às vezes se interpreta mal o que cada um fala, e às vezes temos que entender o outro (...). Acredito que, aqui, todo mundo quer subir. Estamos trabalhando, nos cobrando e precisamos de todo mundo. Precisamos não tomar gol, fazer gol na frente, jogar melhor. Todo mundo está passando por um momento ruim, mas os companheiros estão todos os dias trabalhando. Não há caminho que não o caminho de trabalhar no dia a dia e demonstrar em campo - definiu.

-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro