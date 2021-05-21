Apesar do interesse do Barcelona, Hansi-Flick prioriza Alemanha

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Apesar do interesse do Barcelona, o técnico Hansi-Flick prioriza comandar a Alemanha a partir da saída de Joachim Low após a disputa da Eurocopa. Em entrevista coletiva, o alemão afirmou que espera definir o seu futuro nas próximas semanas.- Está claro que conversei com a Federação Alemã. Todos sabem o que penso da seleção. Mas é claro que tudo precisa ser solucionado e esclarecido. Trata-se de pequenos detalhes. Quando tudo estiver resolvido, poderei anunciar as coisas rapidamente.

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Hansi-Flick teve um início meteórico no Bayern após assumir o clube no meio da temporada2019/2020 por conta da demissao de Nico Kovac. O treinador conquistou dois títulos da Bundesliga, uma Copa da Alemanha, uma Champions League e um Mundial de Clubes.