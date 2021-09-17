Apesar do empate, Fernando Diniz valoriza atuação do Vasco: 'Tem que partir desse patamar para melhor'

O resultado estava quase combinando com o clima do jogo pelo lado do Vasco. A estreia de Fernando Diniz, a reestreia de Nene... A vitória até o final do jogo contra o CRB. Mas o balde d'água fria decepcionou a torcida. O treinador, porém, espera já virar a página.- Não tem outra coisa a fazer que não pensar no Cruzeiro. A frustração é evidente, mas os jogadores sabem que conseguiram corresponder. O Vasco tem que partir desse patamar para melhor. Temos um clássico importante e vamos fazer de tudo para fazer um grande jogo - afirmou, projetando o jogo contra o Cruzeiro, no domingo.