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Apesar do empate, Fernando Diniz valoriza atuação do Vasco: 'Tem que partir desse patamar para melhor'

Treinador estreou pelo Cruz-Maltino com um empate sofrido para o CRB no final da partida. Desafio de conquistar o acesso segue bastante improvável...

Publicado em 16 de Setembro de 2021 às 22:39

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 set 2021 às 22:39
Crédito: Fernando Diniz estreou com gosto amargo pelo Vasco (Rafael Ribeiro/Vasco
O resultado estava quase combinando com o clima do jogo pelo lado do Vasco. A estreia de Fernando Diniz, a reestreia de Nene... A vitória até o final do jogo contra o CRB. Mas o balde d'água fria decepcionou a torcida. O treinador, porém, espera já virar a página.- Não tem outra coisa a fazer que não pensar no Cruzeiro. A frustração é evidente, mas os jogadores sabem que conseguiram corresponder. O Vasco tem que partir desse patamar para melhor. Temos um clássico importante e vamos fazer de tudo para fazer um grande jogo - afirmou, projetando o jogo contra o Cruzeiro, no domingo.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
Fernando Diniz comentou também o clima no vestiário. Os jogadores nem quiseram falar à beira do campo tamanha decepção.
- O clima no vestiário era de frustração, mas também de alento por saber que é um grande time, que pode jogar bem, vencer e conseguir o acesso. Objetivo é fazer o time subir, é a tarefa. Igual ao hino, como disse quando cheguei: vamos cantar de coração, jogar de coração... Os jogadores fizeram coisas que não estão acostumados a fazer - ponderou.

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