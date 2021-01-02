Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Apesar de quedas, Flamengo encerrou 2020 com o melhor aproveitamento dentre os clubes da Série A
futebol

Apesar de quedas, Flamengo encerrou 2020 com o melhor aproveitamento dentre os clubes da Série A

Rubro-Negro fechou o ano passado com 71% de aproveitamento, após 58 jogos realizadas...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 jan 2021 às 16:55

Publicado em 02 de Janeiro de 2021 às 16:55

Crédito: Alexandre Vidal/CRF
Na prática, o Flamengo inicia 2021 neste sábado, uma vez que o elenco se reapresenta no Ninho do Urubu para iniciar os preparativos visando a sequência da temporada, marcada por altos e baixos. Mesmo com as quedas traumáticas na Copa do Brasil e Libertadores, o Rubro-Negro encerrou 2020 com o melhor aproveitamento dentre os clubes da Série A, por exemplo.Após os 58 jogos realizados no ano passado, o Flamengo acumulou 37 vitórias, 12 empates e nove derrotas, o que rende um aproveitamento de 71%. O "pódio" é integrado ainda por Palmeiras, com 66%, seguido de Grêmio e Atlético-MG, que têm 64%. Na quinta colocação ficou o Internacional (60%).
O Rubro-Negro também fechou 2020 com o melhor ataque - 109 gols - e mais vitórias (somando todas as competições) em relação a todos os outros clubes da elite em seus respectivos compromissos: 37 triunfos. Palmeiras e Grêmio vêm logo atrás, com 32. O Flamengo tem apenas o Brasileiro a disputar até fevereiro, que é quando a temporada atual acaba.
Com 49 pontos, o time de Rogério Ceni foi ultrapassado pelo Atlético-MG na 26ª rodada e, atualmente, é o terceiro colocado na competição. O Galo tem o mesmo número de pontos, e o líder, São Paulo, soma 56. O Rubro-Negro tem uma partida a menos em relação aos dois primeiros colocados, cabe destacar.
E o próximo duelo será um clássico, diante do Fluminense, a ser realizado nesta quarta-feira, às 21h30, pela 28ª rodada do Brasileiro, no Maracanã.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados