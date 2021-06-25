Apesar de proposta, Diniz defende a permanência de Jean Mota no Santos

O técnico Fernando Diniz minimizou o interesse do Alanyaspor, da Turquia, no meia Jean Mota. Segundo o treinador, esses interesses são "normais" no futebol, mas o técnico afirmou que o Santos não pode se desfazer do jogador por uma proposta baixa.- É normal jogadores terem proposta. É uma situação que eu não me preocupo. O Santos não está em condição de se desfazer do jogador, a não ser por algo que valha muito a pena. Não estou pensando. A tendência é que os que se destaquem recebam propostas. Já perdemos muitos titulares desde a última temporada - disse Diniz.
Titular absoluto desde a chegada de Diniz, Jean Mota tem contrato com o Santos até junho de 2022 e poderia assinar um pré-acordo com qualquer equipe a partir de janeiro. Nesta temporada, são 23 jogos, marcou dois gols e deu duas assistências.Jean tem 27 anos e chegou ao Santos em 2016. O jogador viveu seu melhor momento em 2019, quando foi o craque do Campeonato Paulista. Nos últimos anos, teve propostas de Bahia e Fortaleza, mas o Santos não aceitou os valores oferecidos e ele seguiu no clube. Jean já tem mais de 233 jogos com a camisa do Peixe e 19 gols.