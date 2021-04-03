Apesar de negociação, Babi deve ser titular do Botafogo contra a Portuguesa; veja provável time

Crédito: Vítor Silva/ Botafogo

O Botafogo estará recheado de novidades para enfrentar a Portuguesa, neste domingo, às 17h, pela 9ª rodada do Campeonato Carioca, em Mesquita. Marcelo Chamusca deve promover uma mudança tática e iniciar a partida no 4-4-2, abrindo mão do 4-2-3-1 que vinha aparecendo anteriormente.

O que chama a atenção é a presença de Matheus Babi. O camisa 11 foi relacionado e treinou como titular, apesar das negociações envolvendo a possível saída para Athletico Paranaense ou Fluminense, que fizeram propostas ao atleta.

No comando do ataque, Babi terá a companhia de Rafael Navarro, que vem entrando com destaque nas últimas partidas e ganhará uma chance como titular, formando a dupla ofensiva.