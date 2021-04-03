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Apesar de negociação, Babi deve ser titular do Botafogo contra a Portuguesa; veja provável time

Marcelo Chamusca promoverá mudanças táticas na equipe e começará em um 4-4-2, com o camisa 11 tendo a companhia de Rafael Navarro no ataque...

Publicado em 03 de Abril de 2021 às 18:35

LanceNet

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Publicado em 

03 abr 2021 às 18:35
Crédito: Vítor Silva/ Botafogo
O Botafogo estará recheado de novidades para enfrentar a Portuguesa, neste domingo, às 17h, pela 9ª rodada do Campeonato Carioca, em Mesquita. Marcelo Chamusca deve promover uma mudança tática e iniciar a partida no 4-4-2, abrindo mão do 4-2-3-1 que vinha aparecendo anteriormente.
O que chama a atenção é a presença de Matheus Babi. O camisa 11 foi relacionado e treinou como titular, apesar das negociações envolvendo a possível saída para Athletico Paranaense ou Fluminense, que fizeram propostas ao atleta.
No comando do ataque, Babi terá a companhia de Rafael Navarro, que vem entrando com destaque nas últimas partidas e ganhará uma chance como titular, formando a dupla ofensiva.
Provável Botafogo para enfrentar a Portuguesa: Douglas Borges; Jonathan, Kanu, Gilvan, Paulo Victor; Matheus Frizzo, Ricardinho, Felipe Ferreira, Marco Antônio (Marcinho); Rafael Navarro, Matheus Babi.

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