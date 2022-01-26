Apesar das polêmicas, Dembélé quer renovar contrato com o Barcelona

Mesmo após as polêmicas dos últimos meses, o futuro de Ousmane Dembélé pode ser no Barcelona. De acordo com o jornal espanhol 'Sport', a intenção do atacante é ficar no clube catalão. Na última terça-feira, os empresários do jogador estiveram no clube e participaram de uma reunião com diretores dos blaugranas.+ Próximo do Mundial, Chelsea tem elenco insatisfeito com Tuchel

Ainda segundo o veículo, Dembélé está 'comprometido com o projeto' do Barcelona e quer 'ajudar a equipe a alcançar os objetivos pretendidos'. Nas últimas semanas, o próprio jogador recusou as propostas de renovação de contrato feitas pelo clube, e o técnico Xavi Hernández o afastou do elenco principal.

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A passagem de Dembélé foi repleta de polêmicas no Barcelona. Uma das mais famosas era a que o jogador virava as noites e passava madrugada jogando video-games, o que supostamente atrapalhava o desempenho em campo. O contrato do atacante francês com o Barcelona vai até o final de junho.