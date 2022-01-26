Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Apesar das polêmicas, Dembélé quer renovar contrato com o Barcelona

Imprensa espanhola afirmou que o jogador está 'comprometido com objetivos do clube'...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 jan 2022 às 14:10

Publicado em 26 de Janeiro de 2022 às 14:10

Mesmo após as polêmicas dos últimos meses, o futuro de Ousmane Dembélé pode ser no Barcelona. De acordo com o jornal espanhol 'Sport', a intenção do atacante é ficar no clube catalão. Na última terça-feira, os empresários do jogador estiveram no clube e participaram de uma reunião com diretores dos blaugranas.+ Próximo do Mundial, Chelsea tem elenco insatisfeito com Tuchel
Ainda segundo o veículo, Dembélé está 'comprometido com o projeto' do Barcelona e quer 'ajudar a equipe a alcançar os objetivos pretendidos'. Nas últimas semanas, o próprio jogador recusou as propostas de renovação de contrato feitas pelo clube, e o técnico Xavi Hernández o afastou do elenco principal.
+ Lyon nega acordo com Newcastle por venda de Bruno Guimarães
A passagem de Dembélé foi repleta de polêmicas no Barcelona. Uma das mais famosas era a que o jogador virava as noites e passava madrugada jogando video-games, o que supostamente atrapalhava o desempenho em campo. O contrato do atacante francês com o Barcelona vai até o final de junho.
Crédito: DembélépoderenovarcontratocomBarcelona(Foto:AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

barcelona
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1
Imagem de destaque
Alcolumbre destrava indicação de Messias para o STF, e sabatina é marcada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados