Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Apesar das cobranças, Flamengo descarta 'tampão' e segue com Ceni

Rubro-Negro não evolui sob o comando de Rogério Ceni, que, a princípio, está garantido até o fim do Brasileirão, onde a equipe está a sete pontos do líder. Próximo jogo é nesta quinta...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 jan 2021 às 13:14

Publicado em 25 de Janeiro de 2021 às 13:14

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
O Flamengo está longe de transmitir segurança por uma arrancada nas rodadas finais e, sob o comando de Rogério Ceni, não vê evolução e uma sequência de resultados positivos. O treinador viu a série de duas vitórias consecutivas ser quebrada no último domingo, em derrota contra o Athletico-PR, e voltou a ter suas escolhas questionadas por todos os lados, inclusive com mais afinco por membros da diretoria, que, em boa parte, converge para a manutenção do comandante visando a temporada 2021 apenas em caso de título brasileiro. É o panorama de momento. Hoje, sob uma avaliação mais rígida do departamento de futebol e tendo com foco rendimento e resultado, Ceni não possui base para se sustentar no cargo, cujo aproveitamento é de 48,8%, com seis vitórias em 15 jogos, além de duas eliminações (Copa do Brasil e Libertadores) na bagagem. Contudo, segundo informações iniciais do "ge", a não presença de uma "solução caseira" vista como adequada para o momento pesa para a permanência de Rogério.
A opção por um substituto "tampão", como Zé Ricardo foi nas rodadas finais para o Internacional no Brasileiro de 2019, por exemplo, também não agrada aos dirigentes rubro-negros. A princípio, isso está descartado.
> ATUAÇÕES: veja quem se salvou na derrota do Flamengo em Curitiba
E Ceni só terá a oportunidade de ajustes em prol de uma possível evolução da equipe sob o seu comando a partir da reapresentação marcada para esta terça-feira, já que o elenco folga nesta segunda, após ficar uma semana fora do Rio, em viagens para Goiânia, Brasília e Curitiba, respectivamente.
SITUAÇÃO NA TABELA
O próximo jogo do Flamengo será diante do Grêmio, nesta quinta, em Porto Alegre, quando ambos deixarão de ter um compromisso a menos na tabela, pois o duelo - adiado anteriormente - será válido pela 23ª rodada do Brasileiro.
> Confira e simule a tabela do Campeonato Brasileiro
Com a derrota de ontem, o Flamengo perdeu a chance de ultrapassar o São Paulo e assumir a vice-liderança. A equipe segue na terceira posição, com 55 pontos - sete a menos do que o líder, Internacional. Hoje, de acordo com site "Infobola", a probabilidade do Fla conquistar o título do Brasileirão é só de 6%.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Quem é Satoshi Nakamoto? Investigação reacende debate sobre identidade de criador do bitcoin
Imagem de destaque
Ataques no Líbano deixam mais de 300 mortes; Israel anuncia negociações com Beirute
Imagem de destaque
Homem é preso por pendurar cachorro de cabeça para baixo no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados