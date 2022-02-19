Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Apesar das chances perdidas, Abel aprova volume de jogo do Palmeiras: 'O caminho é esse'
futebol

Apesar das chances perdidas, Abel aprova volume de jogo do Palmeiras: 'O caminho é esse'

Treinador palmeirense disse que equipe precisa ser menos afobada...

Publicado em 19 de Fevereiro de 2022 às 19:03

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 fev 2022 às 19:03
Apesar da vitória magra do Palmeiras contra o Santo André neste sábado, pelo Campeonato Paulista, o técnico Abel Ferreira sabe que a equipe tem alguns pontos a melhorar, como ter mais tranquilidade na hora da finalização. O português aprovou o volume de oportunidades e disse ser esse o caminho.
- É do futebol. Os mesmos jogadores já venceram de 6 na Libertadores, o que nos dá certeza e confiança de que estamos no caminho certo. Criar oportunidades, chegar, fazer... hoje algumas jogadas foram bloqueadas e, em outras, falhamos em situações muito claras. Estamos cada vez mais focados e dentro da área é ter calma, não sermos tão afobados - avaliou o treinador palmeirense. Abel Ferreira, lamentou o time não ter matado o jogo quando foi possível, e disse que o placar de 1 a 0 nunca é confortável, mas que os três pontos foram muito importantes.
- Uma pena foi quando não matamos o jogo, não fizemos o segundo e o terceiro e nosso adversário vai acreditar sempre que uma bola na área, uma falta, como foram os últimos dez minutos - disse.- Para mim, 1 a 0 nunca é um jogo controlado, mas mais uma vez o compromisso da equipe, que está focada nas tarefas e sempre ciente que tínhamos que somas mais três pontos. Na minha opinião, criamos um volume enorme de oportunidades e o caminho é esse - completou o treinador.
Crédito: OtécnicodoPalmeiras,AbelFerreira,durantepartidadaequipe(Foto:CesarGreco/Palmeiras

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Dino Fonseca e Patrick Ribeiro
Dino Fonseca canta clássico do rock e dos ano 80 em Vitória; veja fotos
Pesquisa realizada pela Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (Asserj) mostra que beneficiários do Auxílio Brasil pretende voltar a comprar carne e leite
Fim da escala 6x1 pode ser realidade no futuro
Pleno do TJES
Quanto vai receber o juiz do ES condenado à aposentadoria

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados