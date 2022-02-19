Apesar das chances perdidas, Abel aprova volume de jogo do Palmeiras: 'O caminho é esse'

Apesar da vitória magra do Palmeiras contra o Santo André neste sábado, pelo Campeonato Paulista, o técnico Abel Ferreira sabe que a equipe tem alguns pontos a melhorar, como ter mais tranquilidade na hora da finalização. O português aprovou o volume de oportunidades e disse ser esse o caminho.

- É do futebol. Os mesmos jogadores já venceram de 6 na Libertadores, o que nos dá certeza e confiança de que estamos no caminho certo. Criar oportunidades, chegar, fazer... hoje algumas jogadas foram bloqueadas e, em outras, falhamos em situações muito claras. Estamos cada vez mais focados e dentro da área é ter calma, não sermos tão afobados - avaliou o treinador palmeirense. Abel Ferreira, lamentou o time não ter matado o jogo quando foi possível, e disse que o placar de 1 a 0 nunca é confortável, mas que os três pontos foram muito importantes.

- Uma pena foi quando não matamos o jogo, não fizemos o segundo e o terceiro e nosso adversário vai acreditar sempre que uma bola na área, uma falta, como foram os últimos dez minutos - disse.- Para mim, 1 a 0 nunca é um jogo controlado, mas mais uma vez o compromisso da equipe, que está focada nas tarefas e sempre ciente que tínhamos que somas mais três pontos. Na minha opinião, criamos um volume enorme de oportunidades e o caminho é esse - completou o treinador.