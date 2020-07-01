Apesar da vontade de deixar o Sport, Rithely não tem proposta concreta

Crédito: Williams Aguiar/Sport

Não é segredo que o meio-campista Rithely deseja respirar novos ares ao invés de permanecer no elenco do Sport. Contudo, até o momento, nenhuma proposta concreta chegou as mãos da diretoria do clube pernambucano segundo as palavras do presidente Milton Bivar.

Falando com o 'Jornal do Commercio', o mandatário do Leão da Ilha ratificou o fato de que o empresário de Rithely, Roberto Faustim, tem aproveitado a pausa das competições para encontrar uma boa oportunidade ao seu agenciado. E que, na visão do Rubro-Negro, resta apenas aguardar a chegada da proposta para se fazer a devida análise:

- Não tem (proposta concreta). Quem tomou a frente disso é o empresário dele e está tentando algumas situações. Existem umas coisas e eu estou no aguardo.

Ao mesmo tempo em que a possibilidade de vender o meio-campista de XX anos renderia quantia importante aos cofres do clube em período de receitas consideravelmente diminuídas, a saída de Rithely teria de ser tratada em paralelo a uma renegociação que o clube tem com o jogador.