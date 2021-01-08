Apesar da lanterna do BR-20, Gustavo Morinígo vê qualidade no Coritiba

Crédito: Divulgação/Coritiba

A semana do Coritiba fechou com novidade. Pela primeira vez desde a sua chegada, o técnico Gustavo Morínigo concedeu a sua primeira entrevista e deu suas impressões sobre o elenco e os métodos do trabalho.

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‘O que vi no jogo contra o Goiás foi muita qualidade. Me parece que os resultados anteriores, hoje, estão pesando muito nos jogadores. Vamos falar com eles, claro. Vamos liberar eles desse peso. Que esse peso venha sobre a minha pessoa, sobre o corpo técnico. Vamos trabalhar para que eles entendam que somente se eles estiverem bem é que nós poderemos sair dessa’, afirmou no bate-papo.

Em outro trecho da coletiva, o paraguaio vê no clássico deste sábado, diante do Athletico, uma excelente oportunidade de reagir no Brasileirão.

‘O período é muito curto. Por sorte, temos a ajuda de muitos bons profissionais e temos a ajuda da tecnologia. E, sobretudo, os jogadores, que são os mais importantes, que possam entender que podemos fazer jogo após jogo. Temos um clássico. É uma oportunidade brilhante para poder demonstrar tanto para eles quanto para nós que, sim, queremos seguir permanecendo na primeira divisão’, declarou.

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