Apesar da goleada no clássico, Xavi mantém humildade: 'Não é um título'

Apesar da goleada aplicada sobre o Real Madrid por 4 a 0 em pleno Santiago Bernabéu, Xavi mantém os pés no chão e pensa no longo prazo com o Barcelona. O catalão afirmou que a vitória não é um título e que a briga pelo Campeonato Espanhol não é algo palpável neste momento.- Temos que seguir trabalhando. Não é um título. Celebramos hoje, mas temos que descansar e pensar no Sevilla. Foram mais três pontos, mas não acredito que dê para a gente ganhar a La Liga, está muito difícil. Primeiro a zona de Champions e depois veremos. Isso fortalece o projeto.

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O culé também comentou sobre a sensação de vencer o seu primeiro El Clásico como treinador e afirmou não querer uma glória pessoal, mas sim de todo o elenco.

- Estou aproveitando. Vencer por 4 a 0 me reforça. Sou um novato. O Barcelona deve competir jogando desta maneira, mas não necessito nenhuma glória. Não sinto uma vitória pessoal, é do grupo, da família, do barcelonismo. Não quero a glória pessoal, mas sim para a família do Barça.

O Barcelona a campo no próximo dia três de abril e irá encarar o Sevilla, atual vice-líder da La Liga. Com uma vitória, o clube blaugrana pode ultrapassar a equipe de Lopetegui na classificação e assumir o 2º lugar do Campeonato Espanhol.