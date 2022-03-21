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futebol

Apesar da goleada no clássico, Xavi mantém humildade: 'Não é um título'

Comandante do Barcelona projeta futuro mais próspero para o clube catalão...
LanceNet

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Publicado em 

21 mar 2022 às 08:48

Publicado em 21 de Março de 2022 às 08:48

Apesar da goleada aplicada sobre o Real Madrid por 4 a 0 em pleno Santiago Bernabéu, Xavi mantém os pés no chão e pensa no longo prazo com o Barcelona. O catalão afirmou que a vitória não é um título e que a briga pelo Campeonato Espanhol não é algo palpável neste momento.- Temos que seguir trabalhando. Não é um título. Celebramos hoje, mas temos que descansar e pensar no Sevilla. Foram mais três pontos, mas não acredito que dê para a gente ganhar a La Liga, está muito difícil. Primeiro a zona de Champions e depois veremos. Isso fortalece o projeto.
> Veja a tabela da La Liga
O culé também comentou sobre a sensação de vencer o seu primeiro El Clásico como treinador e afirmou não querer uma glória pessoal, mas sim de todo o elenco.
- Estou aproveitando. Vencer por 4 a 0 me reforça. Sou um novato. O Barcelona deve competir jogando desta maneira, mas não necessito nenhuma glória. Não sinto uma vitória pessoal, é do grupo, da família, do barcelonismo. Não quero a glória pessoal, mas sim para a família do Barça.
O Barcelona a campo no próximo dia três de abril e irá encarar o Sevilla, atual vice-líder da La Liga. Com uma vitória, o clube blaugrana pode ultrapassar a equipe de Lopetegui na classificação e assumir o 2º lugar do Campeonato Espanhol.
Crédito: XavivemsendoresponsávelpormudançadementalidadedoBarcelona(Foto:CHRISTOFSTACHE/AFP

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