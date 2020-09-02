Apesar da fase ruim do Sport, Mailson apresenta bons números

Lanterna do Campeonato Brasileiro, a torcida do Sport dá um voto de confiança ao técnico Jair Ventura, que tenta reanimar o elenco, principalmente o goleiro Mailson, que tem recebido críticas das arquibancadas.Embora a fase do Leão da Ilha não seja das melhores, é o goleiro do Sport quem menos teve as redes vazadas na temporada. São 12 sofridos em 16 jogos, sendo a segunda melhor média de gols sofridos por partida, com 0,75, perdendo apenas para Felipe Alves que tem média de 0,73 gol sofrido/jogo. Apesar do pênalti cometido na última partida, o goleiro é um dos mais promissores que disputam a Série A, já tendo conquistado dois títulos com a camisa do Sport em 2017 e 2019.