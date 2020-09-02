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futebol

Apesar da fase ruim do Sport, Mailson apresenta bons números

Goleiro disputou 16 jogos na temporada e sofreu apenas 12 gols, uma média de 0,75 por jogo...

Publicado em 02 de Setembro de 2020 às 15:27

LanceNet

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Publicado em 

02 set 2020 às 15:27
Crédito: Marlon Costa
Lanterna do Campeonato Brasileiro, a torcida do Sport dá um voto de confiança ao técnico Jair Ventura, que tenta reanimar o elenco, principalmente o goleiro Mailson, que tem recebido críticas das arquibancadas.Embora a fase do Leão da Ilha não seja das melhores, é o goleiro do Sport quem menos teve as redes vazadas na temporada. São 12 sofridos em 16 jogos, sendo a segunda melhor média de gols sofridos por partida, com 0,75, perdendo apenas para Felipe Alves que tem média de 0,73 gol sofrido/jogo. Apesar do pênalti cometido na última partida, o goleiro é um dos mais promissores que disputam a Série A, já tendo conquistado dois títulos com a camisa do Sport em 2017 e 2019.
Em 2019, inclusive, Mailson teve participação fundamental para a conquista do Leão, pois na decisão contra Náutico, nas penalidades máximas, o camisa 1 defendeu duas cobranças, incluindo a última que deu ao time o seu quadragésimo segundo título estadual.
Substituto de Magrão
Vale ressaltar que com apenas 24 anos, Mailson já substitui um dos maiores ídolos da equipe, o ex-goleiro Magrão, que por anos defendeu a meta do Sport.

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